Fost prezentator TV, ajutat de soție să revină la viață. ”Am învățat 300 de bancuri să nu cadă în depresii” EXCLUSIV

Ana și Petre sunt împreună de 23 de ani: ”Ne place să spunem că suntem împreună dintotdeauna, dar, măsurat în anii din această viață, mergem pe 23! Pe noi ne-a unit cel mai mult iubirea sinceră, curată, dezinteresată, nu am putut să stăm unul fără celălalt de când ne-am cunoscut, dar ne-au unit și foarte multe dureri, trăite de-a lungul acestor ani!

Oamenii trebuie doar să se iubească sincer, de restul are grijă Dumnezeu, cu muncă și organizare din partea noastră! Da, a fost foarte greu, la fiecare necaz, credeam că nu se va termina niciodată, eu, plângeam foarte mult, dar, doar când Petre adormea. Nu am vrut să mă vadă plângând, nu suportă să mă vadă tristă, suferă, iar eu am vrut mereu să îi bucur sufletul și viața”, ne-a mai dezvăluit Ana, pentru impact.ro