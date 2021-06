Fost concurent Chefi la cuțite, de negăsit: ”Sunt foarte multe lucruri care nu se leagă” VIDEO

Veste îngrijorătoare pentru fanii emisiunii Chefi la Cuțite. Unul dintre cei mai îndrăgiți concurenți ai faimosului cooking-show este dat dispărut de câteva luni de zile. Nimeni nu știe ce s-a întâmplat cu el. Despre ce este vorba, de fapt.

Panică pentru urmăritorii emisiunii Chefi la Cuțite. Unul dintre foștii concurenți de la Antena 1 este de negăsit. Bucătarul Mihai Csillag a dispărut de acasă, iar familia este disperată de a-l găsi.

Mama tânărului cere ajutorul oamenilor prin intermediul rețelelor de socializare, deoarece ancheta demarată de polițiști nu pare să aducă rezultate mulțumitoare.

„Dragi prieteni, am o mare rugăminte la voi, să mă ajutați în găsirea fiului meu care a dispărut fără urmă. Suntem disperați să îl găsim”, a scris Cristina Csillag, mama bucătarului dispărut de acasă.

Înainte să se facă nevăzut, iar oamenii să nu mai poată da de urma lui, fostul concurent de la Chefi la Cuțite locuia în chirie, în zona de nord a Capitalei. Familia a anunțat deîndată Poliția, dar nu au reușit să-l găsească până acum. Ultimele informații pe care rudele le au despre Mihai Csillag este că în luna martie a acestui an bucătarul a fost văzut în stațiunea Brașov.

Fostul concurent de la Chefi la Cuțite nu este de găsit pe nicăieri, iar familia lui este extrem de îngrijorată din acest motiv. Unul dintre prietenii bucătarului spune că întreaga situație este ciudată și se teme pentru siguranța lui Mihai Csillag. După strigătul disperat al mamei sale de pe rețelele sociale, mii de oameni au distribuit mesajul femeii în speranța că fiul ei va apărea cât de curând.

Acum doi ani, Mihai Csillag a muncit ca bucătar personal la o familie din New York. În pandemie, bucătarul a mers în Austria de unde s-a întors cu prietenul cu care a vorbit ultima dată în luna octombrie a anului trecut.

„Mama mea a divorţat de tatăl meu natural pentru că a ajuns la puşcărie pentru crimă, omor deosebit de grav. Bunica pentru mine a fost mamă, a fost tată, a fost de toate. M-a crescut până la 11 ani, când a murit (…) Au fost momente în care am căzut în bucătărie şi au venit cei de la SMURD, m-au dus la spital, am stat internat câteva zile până mi-am revenit şi iar am revenit în bucătărie pentru că sunt pasionat. M-am născut să fiu bucătar”, povestea Mihai Csillag la Chefi la Cuțite.