Focar de infecție cu COVID-19 în Buzău. Un cartier întreg a intrat în carantină, după ce un bărbat a vizitat o rudă testată pozitiv

Situație extrem de gravă la Buzău, acolo unde un cartier cu 2000 de locuitori a intrat de astăzi în carantină pentru 14 zile, din cauza unui bărbat în vârstă de 42 de ani care nu a respectat restricțiile impuse de autorități, infectând 19 persoane apropiate.

Un bărbat a decis soarta cartierului Poșta din Buzău pentru 14 zile, acesta fiind plasat în carantină, după ce individul a infectat cel puțin 19 apropiați. Acesta s-a dus de Paște la rude, în Bărbulești, județul Ialomița, pentru a-și vizita socrul care fusese diagnosticat cu COVID-19.

“În urma confirmării celor 19 cazuri noi de buzoieni infectați cu noul coronavirus, am luat decizii importante în această noapte (n.r. – duminică noapte). În cadrul unei ședințe a CJCCI Buzău pe care am convocat-o de urgență, am stabilit măsura de a institui carantina timp de 14 zile pentru cartierul Poșta din municipiul Buzău, la propunerea Direcției de Sănătate Publică”, a anunțat Prefectura Buzău, potrivit libertatea.ro.

Întors acasă, acesta a intrat în contact cu familia, rude, vecini și apropiați, aceștia fiind în număr de minim 31 de persoane. Pe data de 28 aprilie, bărbatul a început să acuze simptome de COVID-19, iar pe data de 1 mai a fost diagnosticat cu acest virus, radiografia pulmonară arătând grave afecțiuni la plămâni.

Alte 19 persoane au fost testate poztiv cu COVID-19

În urmă cu câteva ore, alte 19 persoane, contacți ai bărbatului, au fost diagnosticate cu noul coronavirus. Printre bolnavi se numără doi copii de un an, doi copii de 10 ani și unul de 12 ani. Potrivit autorităților, victimele au fost transferate de urgență la spital, urmând a primi tratamente adecvate afecțiunii. Cele 2000 de persoane aflate în carantină vor primi alimentele și bunuri de strictă necesitate în această perioadă din partea autorităților locale.

“Cei 19 pacienți au fost transferați la Spitalul Municipal Râmnicu Sărat și la Institutul Victor Babeș din București. Cartierul carantinat are o populație de circa 2.000 de locuitori. Aprovizionarea cu alimente și bunuri de strictă necesitate va fi asigurată de către autoritățile locale”, a adăugat Prefectura Buzău în comunicatul transmis.