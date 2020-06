FMI, veste proastă pentru români. Estimările din iunie, cele mai rele din ultimii 100 de ani

Lumea s-a schimbat dramatic în cele trei luni de la ultima actualizare FMI a perspectivei economice mondiale în ianuarie. Un dezastru rar, o pandemie de coronavirus, a dus la pierderea unui număr tragic de vieți umane.

FMI, veste proastă pentru români, dar și pentru economia globală

Pe măsură ce țările implementează carantine și practici de distanțare socială necesare pentru a conține pandemia, lumea a fost pusă într-o mare izolare. Mărimea și viteza de colaps a activității care a urmat este spre deosebire de orice a fost experimentat până acum, la nivel mondial. Aceasta nu este o criză ca oricare alta și există o incertitudine substanțială cu privire la impactul acesteia asupra vieții și a mijloacelor de trai ale oamenilor.

Depinde foarte mult de epidemiologia virusului, de eficacitatea măsurilor de retenție și de dezvoltarea terapeutică și a vaccinurilor, toate greu de prevăzut. În plus, multe țări se confruntă acum cu crize multiple, o criză de sănătate, o criză financiară și o prăbușire a prețurilor mărfurilor, care interacționează în moduri complexe. Factorii de decizie asigură sprijin fără precedent gospodăriilor, firmelor și piețelor financiare și, deși acest lucru este crucial pentru o redresare puternică, există o incertitudine considerabilă despre cum va arăta peisajul economic atunci când vom ieși din această blocare.

Estimările din iunie, cele mai rele din ultimii 100 de ani

Gita Gopinath, economistul șef al FMI, a tras un mare semnal de alarmă asupra economiilor lumii, în cadrul forumului despre perspectiva economică mondială ce a avut loc în luna aprilie a acestui an. Printre lucrurile menționate de specialist s-a discutat și deespre faptul că, în ipoteza că pandemia și cerințele de izolare necesare în trimestrul al doilea pentru majoritatea țărilor din lume se reduc în a doua jumătate a acestui an. În același context s-a proiectat o creștere globală în 2020 până la -3 la sută. Aceasta este o scădere de 6,3 puncte procentuale din ianuarie 2020, o revizuire majoră într-o perioadă foarte scurtă. Acest lucru face ca Marea Blocare să fie cea mai gravă recesiune de la Marea Depresiune și mult mai rea decât criza financiară globală.

Presupunând diminuarea pandemiei, din a doua jumătate a anului 2020, și că acțiunile de politici întreprinse în întreaga lume sunt eficiente pentru prevenirea falimentelor întreprinderilor, a pierderilor de locuri de muncă extinse și a încordărilor financiare la nivel de sistem, FMI a proiectat o creștere globală în 2021 până la 5,8%.

Gita Gopinath spune că această recuperare în 2021 este doar parțială, deoarece se prevede că nivelul activității economice va rămâne sub nivelul proiectat pentru 2021, înainte de virusul. Pierderea cumulată la PIB-ul global în perioada 2020 și 2021 din criza pandemică ar putea fi de aproximativ 9 trilioane de dolari, mai mare decât economiile din Japonia și Germania.

Aceasta este o criză cu adevărat globală, deoarece nici o țară nu este scutită. Țările care se bazează pe turism, călătorii, ospitalitate și divertisment pentru creșterea lor se confruntă cu perturbări deosebit de mari. Piața emergentă și economiile în curs de dezvoltare se confruntă cu provocări suplimentare, cu inversări fără precedent ale fluxurilor de capital, pe măsură ce pofta de risc global și presiunile valutare cresc, în timp ce fac față sistemelor de sănătate mai slabe și spațiului fiscal mai limitat pentru a oferi sprijin. Mai mult de-atât, mai multe economii au intrat în această criză din psotura unor economii deja vulnerabile, cu o creștere lentă și niveluri ridicate ale datoriei.

Pentru prima dată de la Marea Depresiune, atât economiile avansate, cât și economiile de piață emergente și cele în curs de dezvoltare sunt în recesiune. Pentru acest an, creșterea economiilor avansate este proiectată la -6,1 la sută. Se preconizează, de asemenea, că piețele emergente și economiile în curs de dezvoltare, cu un nivel normal de creștere mult peste economiile avansate, care vor avea rate de creștere negative de -1,0 la sută în 2020 și de 2,2 la sută dacă excludem China. Venitul pe cap de locuitor va fi redus pentru peste 170 de țări. Atât economiile avansate, cât și piețele emergente și cele în curs de dezvoltare se așteaptă să se recupereze parțial în 2021.

Așa cum scriam recent, există scenarii deja puse pe masa specialiștilor, atât din cadrul FMI, cât și din majoritatea țărilor afectate grav de această criză, dar majoritatea acestor scenarii, din păcate, sunt scenarii adverse alternative.

Având în vedere incertitudinea extremă în jurul duratei și intensității crizei de sănătate, vor apărea aceste scenarii alternative, mai adverse. Pandemia s-ar putea să nu se reducă în a doua jumătate a acestui an, ceea ce duce la durate mai lungi de izolare, agravarea condițiilor financiare și defalcarea suplimentară a lanțurilor de aprovizionare globale. În astfel de cazuri, PIB-ul global ar scădea și mai mult, 3% suplimentar în 2020 dacă pandemia este mai lungă în acest an, în timp ce, dacă pandemia continuă până în 2021, poate scădea anul viitor cu 8% în plus față de scenariul inițial al specialiștilor.

Indiferent de situație sau dacă pandemia va mai rezista sau nu, majoritatea guvernelor vor trebui să adopte acțiuni politice excepționale pentru a diminua pierderile din economiile și-așa afectate de criză. Astfel că, aplatizarea răspândirii COVID-19 permite sistemelor de sănătate să facă față bolii, care permite apoi reluarea activității economice. În acest sens, nu există nicio compensare între salvarea de vieți și salvarea mijloacelor de trai. Țările ar trebui să continue să cheltuiască cu generozitate pe sistemele de sănătate, să efectueze teste pe scară largă și să se abțină de la restricțiile comerciale privind livrările medicale. Un efort global trebuie să se asigure ca atunci când terapiile și vaccinurile sunt dezvoltate, atât țările bogate, cât și țările sărace să aibă acces imediat.

În timp ce economiile sunt închise, factorii de decizie vor trebui să se asigure că oamenii sunt capabili să-și satisfacă nevoile și ca întreprinderile să se poată ridica odată ce trec etapele acute ale pandemiei. Politicile mari, la timp și direcționate, fiscale, monetare și financiare, luate deja de multe autorități, inclusiv garanții de credit, facilități de lichiditate, toleranță la împrumuturi, asigurare extinsă pentru șomaj, beneficii sporite și scutiri fiscale, au fost linii de viață pentru gospodării și întreprinderi. Acest sprijin ar trebui să continue pe tot parcursul fazei de izolare pentru a reduce la minimum daunele care ar putea să rezulte din investițiile reduse și pierderile de locuri de muncă în această criză severă.

Autorii de decizie trebuie să planifice și recuperarea. Pe măsură ce se elimină măsurile de izolare, politicile ar trebui să treacă rapid la sprijinul cererii, să stimuleze angajarea firmelor și să repare bilanțurile din sectorul privat și public pentru a ajuta recuperarea. Stimulul fiscal care este coordonat între țările cu spațiu fiscal va mări beneficiile pentru toate economiile. Moratoria privind rambursările datoriilor și restructurarea datoriei ar trebui să fie continuată în faza de recuperare.

Cooperarea multilaterală este vitală pentru sănătatea redresării globale. Pentru a sprijini cheltuielile necesare în țările în curs de dezvoltare, creditorii bilaterali și instituțiile financiare internaționale ar trebui să ofere finanțare concesională, subvenții și scutire de datorii. Activarea și stabilirea liniilor de swap între băncile centrale majore a contribuit la ameliorarea deficiențelor de lichiditate internațională și poate fi necesară extinderea către mai multe economii. Este nevoie de eforturi de colaborare pentru a se asigura că lumea nu se de-globalizează, astfel încât recuperarea să nu fie afectată de pierderi ulterioare ale productivității.

La Fondul Monetar Internațional, Gita Gopinath spune că se desfășoară analize și s-a reevaluat activ capacitatea FMI de creditare în valoare de 1 trilion de dolari pentru a sprijini țările vulnerabile, inclusiv prin finanțarea de urgență rapidă și scutirea serviciilor de datorie către cele mai sărace țări membre și apelează la creditorii bilaterali oficiali să facă la fel.

Există câteva semne de speranță că această criză de sănătate se va încheia. Țările reușesc să izoleze virusul folosind practici de distanțare socială, testare și urmărire a contactelor, cel puțin pentru moment, iar tratamentele și vaccinurile se pot dezvolta mai devreme decât se aștepta.

Între timp, la nivel mondial ne confruntăm cu o incertitudine imensă în legătură cu ceea ce urmează. În conformitate cu amploarea și viteza crizei, răspunsurile la politica internă și internațională trebuie să fie mari, dislocate rapid și recalibrate rapid, pe măsură ce datele noi devin disponibile. Acțiunile curajoase ale medicilor și asistentelor trebuie să fie corelate de factorii de decizie din întreaga lume, astfel încât să putem depăși în comun această criză.