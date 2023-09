Florin Salam a rupt tăcerea în fața lui Denise Rifai. Dezvăluirea care a șocat-o pe vedeta Kanal D: ‘Nu mă omorî’

Florin Salam a făcut o serie de noi dezvăluiri în cadrul emisiunii ”40 de întrebări cu Denise Rifai”. Artistul a lămurit o serie de aspecte legate atât de consumul de substanțe psihoactive cât și de anumite incidente.

Îndrăgitul artist se poate bucura de o familie frumoasă și numeroasă. Florin Salam are în total cinci copii, doi din căsnicia cu Fănica, și trei din mariajul cu Roxana Dobre. Se pare că artistul are încredere în aceștia și le-ar preda ștafeta dacă asta și-ar dori.

”Dacă sunt născuți pentru asta, toți copiii mei. De când erau ei mici nu voiam să cântă, știam câtă muncă e. Vorbim de copii, obligat mă gândesc la Roxana mea, am trei copii cu ea. Cum să mă sinucid când eu trebuia să am grijă de Dani, să îl fac bine? Ca eu să mă ocup, el ce putea să facă? Ați auzit de oameni condamnați la moarte, nu? Dar de oameni condamnați de viață? Eu am înțeles.”