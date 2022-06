Florin Piersic, în doliu: „Oprește-te, Doamne, să-i mai iei dintre noi!”

Florin Piersic își plânge durerea pe rețelele sociale, după moartea regretatului Valentin Uritescu și a comediantului Alexandru Lulescu. Marele artist în vârstă de 86 de ani a transmis un mesaj emoționant la un cunoscut post de televiziune, unde a fost invitat.

Florin Piersic este în doliu, după moartea fulgerătoare a regretaților artiști Valentin Uritescu și Alexandru Lulescu. Actorul și-a strigat durerea la televizor, după trecerea în neființă a colegilor săi de breaslă.

Artistul în vârstă de 86 de ani se teme de faptul că România își pierde valorile culturale într-un ritm extrem de alert.

Au plecat spre stele doi artiști din generația mea, doi actori minunați, Dumnezeu să-i țină la dreapta lui!”, a declarat Florin Piersic, prin convorbire telefonică la Realitatea Plus.

Și mai este unul mai puțin la numărătoare. Nu demult, l-am sărbătorit la Teatrul Tănase pe Alexandru Lulescu, în ultima vreme am vorbit des cu el, mă iubea nespus și eu îl iubeam la fel.

„Oprește-te, Doamne, să-i mai iei dintre noi! O minune de om și de artist, pe Valentin Uritescu l-am avut în emisiunea mea Piersic show, atunci a fost ultima data când ne-am văzut și am stat față în față, o enciclopedie de teatru, cu un umor cu totul special.

Comediantul Alexandru Lulescu a încetat din viață la vârsta de 90 de ani. Imediat după el, regretatul actor Valentin Uritescu a trecut la cele sfinte, după o luptă lungă cu Sindromul Extrapiramidal, o boală care l-a măcinat în ultimii 50 de ani.

Sindromul Extrapiramidal este definit precum o asociere între akinezie (mișcări rare și lente), o hipertonie (rigiditate) și o tremurătură în stare de repaus.

Sindromul parkinsonian se observă în cursul bolii Parkinson, dar și în cursul altor afecțiuni neurologice degenerative că atrofia olivo-ponto-cerebeloasa. El mai poate fi provocat și de luarea de neuroleptice o perioada îndelungată.

„Timp de doi ani şi ceva am umblat pe la toţi doctorii. Am început cu un medic din Piatra Neamţ. „Ai sindrom extrapiramidal!” Am venit acasă, m-am uitat în Dicţionarul Sănătăţii şi m-am îngrozit: o boală teribilă, degenerativă.

Doctorul mi-a spus – Ai un fel de Parkinson. Suferi de un sindrom extrapiramidal. Nu-i chiar Parkinson, dar e cam pe-acolo! Mi-era rău, din ce în ce mai rău. La un moment dat, luam Levodopa, un medicament care avea nişte reacţii secundare teribile.

Îmi venea să mă sinucid. Când mergeam pe stradă şi vedeam un camion, îmi venea să intru în el. Înainte de a pleca din Bucureşti spre casă, am intrat în Biserica „Sfântul Spiridon Nou”, din Bulevardul Cantemir.

M-am dus la Icoana Maicii Domnului, am îngenuncheat şi am început să plâng. Apoi, am ridicat privirea către icoana lui Iisus Hristos: Doamne, te rog ajută-mă, mai dă-mi cinci ani, să văd ce se alege din mine! Şi mi-a dat treizeci şi ceva de ani!”, povestea actorul pentru ziarullumina.ro.