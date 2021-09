Florin Cîțu, ironizat la maxim de Dan Barna: „Poate şi eu mă visez noaptea în somn Superman”

Liderul USR-PLUS a reacționat după ce premierul Florin Cîțu a postat pe pagina sa de Instagram un filmuleț animat în care îl întruchipa pe Superman. Dan Barna și-a ironizat colegul de breaslă, inducând ideea că orice vis frumos se sfârșește dimineața. De asemenea, acesta a negat faptul că USR ar putea negocia cu PSD.

Dan Barna s-a arătat amuzat și indignat în același timp de postarea pe care Florin Cîțu a făcut-o pe pagina sa de Instagram. Cu ajutorul funcției Stories, premierul a putut edita un filmuleț animat din „Superman Returns” (Superman revine), înlocuind chipul actorului Brandon Routh cu al lui, creând în rândul internauților o adevărată isterie. Filmulețul a avut ca și descriere “Tehnologia asta”, lăsând imaginația audienței să-și facă de cap.

În replică, Dan Barna a reacționat imediat, atacându-și colegul cu privire la un posibil vis că ar putea fi eroul României. În cadrul aceleiași intervenții, Dan Barna a criticat dur afirmațiile premierului cu privire la o posibilă asociere între USR și PSD, considerându-le o minciună cruntă.

”O minciună sfruntată. Ideea că noi, USR, am negocia cu PSD, premierul, e una ridicolă. Noi am spus foarte clar, această coaliţie, PNL, USR PLUS, UDMR poate să continue cu un premier în stare să conducă o coaliţie. Acuzaţia, afirmaţia, cum să spun, insinuarea de ieri a domnului este nu de rea credinţă, este o minciună evidentă. Cum aş putea să negociez eu cu Marcel Ciolacu care susţine prin vot, în Parlament, pe Florin Cîţu.

Aici toată lumea vede realitatea. Una e să visăm, poate şi eu mă visez noaptea în somn Superman, dar după aia vine dimineaţa, mă trezesc şi începe viaţa de zi cu zi. Exclus. Nu există această negociere şi nici nu a existat.

Echipa câştigătoare a lui Florin Cîţu s-a completat cu Marcel Ciolacu. Florin Cîţu şi Marcel Ciolacu conduc în acest moment România. Dacă Florin Cîţu spune că are o propunere de nouă premier, atunci ne asezăm la masă”, a declarat liderul USR-PLUS la Digi 24.