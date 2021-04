Florin Cîțu, despre gestul nesocotit al Andreei Moldovan: „Nu putem să ne batem joc de procedură. A fost călcată în picioare”

Florin Cîțu a vorbit în cursul serii de luni despre demiterea secretarului de stat din Sănătate. Acesta a explicat motivele pe care le-a avut pentru a lua această decizie, în ciuda profesionalismului de care a dat dovadă Andreea Moldovan în calitate de medic. Potrivit premierului, aceasta a încălcat legea, dând dovadă că nu cunoaște și nu respectă procedura, semnând astfel un ordin care nu implica aprobarea CNSU și în final, pe cea a lui Florin Cîțu.

Florin Cîțu a explicat pentru prima oară într-o emisiune TV de ce a decis să o demită pe Andreea Moldovan, secretarul de stat în Ministerul Sănătății. Dacă vizavi de Vlad Voiculescu mulți și-au expus părerea cu privire la greșelile făcute în timpul mandatului său, în cazul Andreei Moldovan, lucrurile nu au fost expuse foarte clar.

Astfel, premierul Florin Cîțu a explicat de ce nu a dorit să o păstreze în funcție pe aceasta, acuzând-o pentru încălcarea procedurii.

„Ideea cu acel ordin este următoarea: nimeni nu contestă că doamna respectivă era un medic bun, nu ăsta era rolul meu. Eu nu vreau să am în acest guvern încălcarea flagrantă a procedurilor, pentru că până la urmă eu răspund de acest lucru.

În continuare, Florin Cîțu a subliniat faptul că decizia demiterii a venit ca urmare a încălcării a procedurii prin semnarea unui document care a fost dat spre publicare fără consultarea CNSU, indiferent de conținutul acestuia.

„Nu are legătură cu ce scria în acel ordin, nu am contesta niciodată acel lucru. Am contestat faptul că nu s-a respectat legislația, nu ne putem bate joc. Mai ales când ești secretar de stat, să nu știi procedura și legislația în vigoare”, a mai adăugat premierul, potrivit Digi24.