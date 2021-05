Florin Cîțu, adevărul despre relaxarea restricțiilor mai devreme decât s-a anunțat. Ce se va întâmpla în cursul zilei de astăzi

Anunțul făcut de președintele României, în cursul zilei de ieri, a bucurat toții românii. Astfel, începând cu 15 mai, cetățenii nu vor mai fi obligați să poate mască în exterior, excepție făcând anumite locuri, iar restricțiile de noapte vor dispărea. Pentru că autoritățile au afirmat în repetate rânduri că nu vor exista relaxări până șa 1 iunie, Florin Cîțu a explicat ce anume s-a schimbat în planul inițial.

Florin Cîțu a explicat joi seară motivele pentru care relaxarea restricțiilor a fost făcută cu două săptămâni mai devreme decât era prevăzut. Noile vești au bucurat cetățenii epuizați de atâtea restricții, însă au ridicat și semne de întrebare cu privire la regândirea acestor decizii.

Potrivit premierului, printre factorii care au condus la o relaxare mai rapidă se numără rata de pozitivare scăzută mai multe zile la rând, demersul bun al campaniei de vaccinare, cu peste 100.000 de persoane imunizate zilnic, dar și alți factori importanți.

„Am avut mai multe scenarii, am discutat și cu domnul președinte și am zis să extindem puțin indicatorii la care ne uităm și dacă vom avea rezultate mai bune la acești indicatori, vom lua măsurile mai devreme. A fost un cumul de factori, dar am văzut că a mers mai bine valul 3 decât ne așteptam.

Rata de pozitivare scăzut mai rapid decât ne așteptam, în corelație cu campania de vaccinare mai bună. Avem deja, de câteva zile, peste 100.000 de persoane care se vaccinează zilnic și în acest context am spus că e momentul să luăm această decizie”, a transmis Cîțu, la Digi24.