Florin Busuioc, dezvăluire ireală despre străzile din Japonia. Ce se întâmplă la ei când ninge, de fapt. Măruță a fost uluit

Florin Busuioc a venit din nou în platoul emisiunii La Măruță, unde a comentat vremea și vremurile. El a spus că ne așteaptă o vreme foarte bună în weekend și la începutul săptămânii viitoare, însă a fost ”acid” când a comentat știrile puse la dispoziție de Cătălin Măruță.

”Maine avem 26 de grade maxime, soare in Bucuresti, in alte parti e cam deranj. Duminica, maxima e de 29 de grade C. Luni, 28 de grade C, pe la Bucuresti maine avem 26, duminica 28-29 de grade, si luni si marti e frumos, avem pana la 31 de grade, marti. La mare e frumos. Incepe sa arate destul de bine vremea, mai avem si cateva ploi, uite ce s-a intamplat in Chiajna!”, a spus Florin Busuioc, care a comentat imaginile cu străzile prăbușite și inundate de apă, unde doi cetățeni cu un simț al umorului ridicat, au început să stea la pescuit, în bălțile de pe stradă.