Florile care nu se oferă de 8 Martie. Care este motivul

Mâine este 8 Martie, recunoscută ca fiind „Ziua Internațională a Femeii”, sau, cum se mai numește în popor, ziua mamei. Conform obieciului acestei zile, doamnele primesc flori din partea partenerilor lor, făcându-le ziua mai frumoasă. Dar este extrem de important, dragi bărbați, să oferiți exact acele flori care reprezintă ceva. Așa că este bine să știm care sunt florile care nu se oferă de 8 Martie, și vă spunem și care este motivul.

Povestea din spatele florilor tradiționale de Ziua Internațională a Femeii

În fiecare an, pe 8 martie, oamenii din întreaga lume sărbătoresc femeile din viața lor prin celebrarea Zilei Internaționale a Femeii. Pe lângă faptul că fac cumpărături la întreprinderi deținute de femei și profită de această zi pentru a dona bani sau resurse organizațiilor care ajută femeile pe tot parcursul anului, mulți oameni urmează, de asemenea, tradiția de a oferi flori de Ziua Internațională a Femeii pe 8 martie.

Citiți mai departe pentru a afla mai multe despre istoria din spatele Zilei Internaționale a Femeii, despre temele și intențiile din acest an, precum și despre motivul pentru care florile sunt un simbol important pentru toți cei care sărbătoresc.

Ce este Ziua Internațională a Femeii?

Ziua Internațională a Femeii este o sărbătoare mondială aprobată de Organizația Națiunilor Unite, care are ca scop celebrarea contribuțiilor femeilor la societate. De asemenea, speră să sensibilizeze publicul cu privire la domeniile societății care trebuie îmbunătățite pentru a atinge egalitatea de gen.

Fiecare an are o temă oficială. Neoficial, mulți oameni o folosesc ca pe o zi în care își amintesc de toate femeile care au avut un impact în viața lor. Ei fac acest lucru împărtășind citate de Ziua Internațională a Femeii, mesaje grijulii și multe altele.

Site-ul oficial al Zilei Internaționale a Femeii a anunțat că tema pentru 2023 este #EmbraceEquity, care se va concentra pe crearea unei lumi mai corecte și mai egale prin îmbrățișarea egalității în toate formele. Acest lucru înseamnă contestarea stereotipurilor de gen, denunțarea discriminării, atragerea atenției asupra prejudecăților și căutarea incluziunii pentru toți. Organizatorii încurajează participanții să arate lumii cum îmbrățișează egalitatea, împărtășind imagini pe rețelele de socializare cu hashtag-ul #EmbraceEquity.

Istoria Zilei Internaționale a Femeii datează de mai bine de 100 de ani, când această zi a fost observată pentru prima dată în Europa și America. Dar, abia pe 8 martie 1946, feministele din Italia au ales mimoza ca simbol al forței, sensibilității și sensibilității pentru Ziua Femeii.

Care sunt florile care nu se oferă de 8 Martie

De-a lungul anilor, atât femeile, cât și bărbații au continuat să ofere în dar flori pentru a-și arăta aprecierea față de femeile puternice din viața lor. Și, deși mimosa are o semnificație specială, nu este singura floare dăruită. Potrivit The New York Times, florăriile din Rusia vând peste 150.000 de trandafiri de 8 martie.

Dar, deși am stabilit că mimosa este simbolul acestei zile speciale din viața partenerelor noastre, există totuși un aspect care trebuie reținut, și anume florile care nu se oferă de 8 Martie, și vom explica care este motivul pentru care nu este bine să oferiți aceste flori.

În realitate, atunci când oferim flori femeilor din viața noastră, trebuie să ne gândim, în primul rând, la florile care le reprezintă și, în același timp, care sunt pe placul lor. Dar, florile care nu se oferă de 8 Martie, sub nicio formă sunt buchetele de flori artificiale.

În regulile nescrise ale bunul simț că nu se oferă genul ăsta de flori, acestea reprezentând asocierea cu înmormântările. În schimb, florile naturale, buchetele de trandafiri, lalele, orhidee, sunt cele mai recomandate într-o astfel de situație.