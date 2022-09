Fiul unei celebre actrițe, călugăr pe Muntele Athos. A plecat în vacanță și a decis să nu se mai întoarcă acasă

Nimeni nu s-ar fi așteptat la o asemenea veste. Fiului unui cuplu celebru de actori din România a devenit călugăr pe Muntele Athos. Bărbatul a fost fascinat de obiceiurile și felul în care trăiesc slujitorii lui Dumnezeu, izolați de societate, și a decis să nu se mai întoarcă din vacanța petrecută acolo. Ce spune mama lui despre decizia sa neașteptată.

Fiul actorilor Octavian Cotescu și Valeria Seciu s-a călugărit și s-a retras pe Muntele Athos, după ce a terminat absolvit cursurile facultăților de Construcţii şi Teologie din București.

Ideea i-a venit după ce a făcut o călătorie pe Muntele Athos când, fascinat fiind de felul în care trăiesc călugării și obiceiurile pe care aceștia le propovăduiesc, cel care astăzi a devenit călugărul Daniil a decis să nu se mai întoarcă în civilizație și să îmbrățișeze traiul de pustnic.

Sunt oameni care caută foarte mult, oameni care caută puţin, oameni pe care îi aduce Dumnezeu, oameni pe care îi aduce Maica Domnului fără tulburări, fără îndoieli. Şi eu cam aşa am păţit. Pe mine m-a adus fără să caut prea mult.”, a spus Părintele Daniil, potrivit newsweek.ro .

„Mama a fost împăcată când am plecat. A fost bucuroasă că eu sunt fericit şi îmi găsesc calea. Asta trebuie să facă un părinte până la urmă. Să se jertfească, să jertfească liniştea lăuntrică pentru ca fiul sau fiica sau copilul să îşi găsească drumul în viaţă. Şi ea a ştiut să facă lucrul acesta.

Pe Muntele Athos sunt peste 150 de călugări care au renunțat la plăcerile lumești pentru a-l servi pe Dumnezeu.

În cadrul emisiunii „România, te iubesc!”, fiul marii actrițe Valeria Seciu, 83 de ani, a povestit ce anume l-a determinat să îmbrace straiele sfinte.

„Am venit mirean. Aveam părul mai mic ca al tău. A crescut între timp… a crescut numai părul, din păcate. Deci n-a fost o ruptură… n-a fost. Poate a fost un pic neaşteptată pentru cei din jurul meu. Nu se aşteptau. Ba chiar îmi plăcea să glumesc. Nu le spuneam multora.

Îmi aduc aminte că era un prieten, un cunoscut, îmi spunea că eu am fost în Halkidiki în vacanţă. Bravo, şi eu tot acolo mă duc… şi am venit în vacanţă. Şi am rămas în vacanţă. E ca o vacanţă aici… e marea aproape.

E mare, dar pe care îl face Dumnezeu unui om să îi deschidă inima şi mintea, să se apropie de monahism. Nu îl face multora. Şi din cauza asta suntem şi noi… avem de dat socoteală că ni s-a dat darul ăsta şi nu ştim ce să facem cu el.

Călugărul trebuie să se sfinţească. De aia vine aici. E simplu. Trebuie să înveţe să se cunoască pe sine însuşi şi să înveţe să îl iubească pe Dumnezeu. Şi aşa cum spune Sfântul Isaac Sirul, a-L Iubi pe Dumnezeu înseamnă a nu-ţi găsi odihna decât în Dumnezeu.

Şi asta înseamnă sfinţenie. Călugărul trebuie să ajungă se sfinţească.”, a povestit călugărul pentru emisiunea de la PRO TV.