Fiul soţilor morţi în exploziile de la Crevedia, noi declaraţii. Nu mai are încredere în autorităţi: „Încearcă să ascundă multe lucruri”

Fiul soţilor morţi în exploziile de la Crevedia, noi declaraţii. Bărbatul nu mai are încredere în autorităţi: „Încearcă să ascundă multe lucruri”. Părinții lui au murit într-un mod groaznic. Tatăl lui a făcut infarct după ce și-a văzut soția cum arde de vie.

Fiul soților care au murit în urma exploziilor de la Crevedia va ridica de la morgă trupurile părinților. Tânărul a făcut noi declarații terifiante despre cum au murit părinții lui și cum a aflat el de nenorocirea abătută asupra familiei.

Conform lui Sorin Barbu, mama lui vorbea cu sora lui la telefon în momentul în care s-a produs prima explozie.

Prin declarațiile date, Raed Arafat ar fi urmărit să se spele de mâini, spunând că bărbatul nu a murit din cazua incendiului, ci din cauza unui infarct, lucru cu care fiul celor doi nu este de acord.

Gândiți-vă că părinții mei sunt singurii și primii morți. Vă dați seama, de ce să fie doi când poate rămâne unul singur? Încrederea mea în autorități este zero pentru că se încearcă să se ascundă multe lucruri. În legătură cu tatăl meu eu sunt sigur că se va face acest lucru”, a mai declarat Sorin Barbu.

Bărbatul a spus cum s-a întâmplat totul în seara tragică. Mama lui vorbea la telefon și îi spunea fiicei ei că în zonă se vede mult gaz, acesta fiind ca un abur.

”Eu eram acasă, m-a sunat sora mea, mi-a spus că vorbea cu mama la telefon și îi spunea că sunt adunate foarte multe gaze, ca aburul de la o nuntă, a auzit o bubuitură și mama a țipat, după care nu a mai răspuns la telefon. A încercat să o mai sune o dată, nu a mai răspuns, și m-a sunat pe mine. Eu, fiind mai aproape de ei, am luat-o pe câmp, pentru că drumul era blocat de poliție. Am luat-o pe câmp să ajung acolo. Am găsit un vecin ars și el peste 90%. Era conștient, dar nu mai putea să vorbească.

Tatăl meu a ajuns acasă odată cu mine. El, fiind la muncă undeva la 1 km distanță. A văzut norul de fum și a venit într-un suflet acasă. L-am găsit în curte, atunci se dădea jos de pe bicicletă. Prima vorbă a fost că o tot suna pe mama și că nu știe nimic de ea, că nu răspunde la telefon. Am căutat-o în continuare, am văzut că nu este în casă.

L-am trimis pe el să o caute pe drum, eu am rămas să o caut pe câmp, pentru că m-am gândit că poate a fugit acolo. Din păcate, distanța de unde s-a întâmplat până la ambulanțe a fost undeva la 600 de metri. El a ajuns primul, eu am mai stat pe câmp să o caut pe mama, după care am fugit și eu la ambulanțe. Cum s-a nimerit să îi iasă fix mama în cale, nu pot să înțeleg. I-a ieșit în cale, a căzut jos și asta a fost”, a povestit fiul victimelor din tragedia de la Crevedia, conform sursei citate mai sus.