Fiul lui Dan Capatos calcă pe urmele lui Djokovic. Performanța sportivă pe care Andrei a bifat-o la doar 12 ani

Dan Capatos și soția sa, Monica, sunt părinții unui băiat talentat, care la 12 ani face performanță în tenis. Se pare că fiul lor îi calcă pe urmele lui Djokovic. Băiatul în vârstă de doar 12 ani și-a făcut tatăl mândru, asta după ce a obținut locul 5 în clasamentul național de tenis. Acesta a obținut primul loc de cinste la primul turneu la categoria U14.

Andrei Capatos este un adolescent extrem de ambițios, care are deja, la doar 12 ani, mai multe performanțe sportive, mai exact în lumea tenisului.

Fiul lui Dan Capatos, Andrei Capatos, a început o nouă etapă, o nouă categorie de vârstă, 14 ani, și la primul astfel de turneu a reușit performanța de a se clasa pe locul 1.

Prezentatorului de la Xtra Night Show nu s-a putut abține și a vrut să împărtășească cu fanii săi bcuuria prin care trece, datorită fiului său, care de acum a devenit campionul familiei Capatos.

Prezentatorul TV a mărturisit în cadrul unui podcast de pe YouTube că este destul de strict cu Andrei, cu fiul lui. Dan Capatos nu și-ar dori nciiodată cu unicul cău fiu să intre într-un anturaj greșit, lucru care îl înspăimântă pe prezentator.

”Cred că sunt ok ca tată, vreau să fiu prietenul lui. Nu știu, asta e dilema viitorului, cum ar trebui să fiu ca să reușesc să țin lucrurile sub control, pentru că am văzut foarte multe cazuri în jurul meu în care 7 ani, 10 ani, 14 ani de educație sunt distruși de 6 luni de anturaj greșit.

Încă încerc să găsesc o cale în care să nu intru cu picioarele în viața lui. Trebuie să aibă personalitate, să aibă alegerile lui proprii!”, povestea Dan Capatos, într-un podcast de pe YouTube.