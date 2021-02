Fiu de vedetă, de urgență la spital după vaccinarea anti-covid-19. Mama lui e disperată

Fiul lui Katie Price, Harvey, a fost dus de urgență la spital după ce a avut o reacție neașteptată la vaccinul anti-COVID-19. Tânărul de 18 ani a ajuns la unitatea medicală cu o temperatură de 39,9 ° C şi cu tremurături incontrolabile. „Este periculos, deoarece Harvey nu are cortizol în corp pentru a lupta ca noi”, a declara o sursă pentru The Sun.

Fiul lui Katie Price, dus de urgență la spital după vaccinarea ani-COVID-19. Adolescentul se simte bine acum

Fostul model în vârstă de 42 de ani a trecut prin emoții mari când băiatul său a fost dus de urgență la spital după ce a început să tremure necontrolat și a dezvoltat febră în urma vaccinului făcut vineri, 5 februarie. El s-a întors acasă după ce și-a revenit, iar Kate nu vrea ca nimeni să lase ca experiența lui Harvey să le amâne decizia de a primi vaccinul.

„Sunt uluită de NHS – sunt uimitori. Harvey nu ar mai fi fost astăzi aici fără ei. Nu vreau ca cineva să se îngrijoreze pentru el fiindcă acum este bine, este acasă, mănâncă tort de morcovi. În ciuda reacției lui la ser, vaccinul COVID este atât de important, mai ales pentru cei din categoriile cu risc ridicat în fața bolii. Sunt mult mai fericită să știu că Harvey este acum vaccinat”, a declarat Katie Price pentru sursa numită. „Katie ar dori ca autoritățile medicale să considere că persoanele cu afecțiuni complexe și rare ar trebui vaccinate sub strictă supraveghere medicală și monitorizate timp de 24 de ore, deoarece sistemul lor imunitar poate reacționa diferit. Tratamentul poate fi astfel administrat imediat. Acest lucru ar fi condiționat de resursele disponibile pentru acest lucru”, a declarat reprezentantul vedetei.

Medicamentele pe care le ia pentru problemele de sănătate i-ar fi cauzat efectele adverse dure după administrarea serului

Duminică, Katie a făcut câteva filmulețe pe Instagram pentru a-și liniști fanii. Aceasta a spus că băiatul ei se simte bine și chiar a revenit la vechile obiceiuri, cerându-i pui și chipsuri la 4 dimineața.

„Harvey este bine. Vă mulțumim pentru toate mesajele voastre frumoase și urările pentru Harvey. El este acasă, în siguranță, și este bine”, a declarat aceasta, adăugând că ”medicamentele complexe” ale lui Harvey pe care le ia pentru problemele sale de sănătate au provocat reacția adversă la vaccin.