Firicel din Las Fierbinți a primit lovitura de grație. Decizia judecătorilor este uluitoare

Firicel din Las Fierbinți a primit lovitura de grație, după o decizie uluitoare a judecătorilor. Ce se întâmplă cu îndrăgitul actor, citiți în articolul de mai jos.

Decizia magistraților în dosarul lui Firicel din Las Fierbinți. Actorul este bun de plată

Firicel din Las Fierbinți, Toma Cuzin penumelă său real, a primit o lovitură dură, la patru ani de dispută în instanță. Firicel este pe cale să piardă procesul cu banca cu care se judecă pentru o procedură de dare în plată.

În anul 2007, Toma Cuzin și soția lui, Cristina, au contractat un credit de 80.000 de franci elvețieni pentru cumpărarea unei garsoniere. În urmă cu aproximativ 4ani, Toma Cuzin a demarat acțiunea de dare în plată.

Ce spunea Toma Cuzin în 2016

Astfel, banca de la care acesta a împrumutat banii nu a fost de acord cu această procedură și astfel Toma Cuzin a început un război lung în tribunal.

”Uraaa Uraaa Uraaa – se aude într un singur glas… Ce veste credeți că am primit ieri din partea avocaților mei?… Victorie împotriva băncii!!! Vă amintiți că, pe la sfârșitul lunii mai, vă spuneam că am un credit în franci elvețieni și că am hotărât să transmit băncii o notificare de dare în plată?

Firicel credea că o să mai ia ceva bani de la bancă

Așa am și făcut. Banca a făcut contestație și o să urmeze un proces, dar asta e altă poveste… Cel mai important de spus este ca astăzi am aflat soluția definitivă într-un alt proces cu banca, legat de același contract. Este vorba de dosarul nr. 8709/3/2015.

Judecătorii au decis în mod definitiv că în contractul formulat de către bancă, clauzele privind dobânda și comisionul de administrare sunt ABUZIVE, au dispus eliminarea lor din contract și restituirea tuturor sumelor plătite în baza lor către subsemnatul. Totodată, au obligat banca să îmi plătească dobânda legală aferentă acestor sume”, spunea Firicel pe Facebook, în septembrie 2016.

Firicel s-a bucurat prea devreme

Conform unor surse din mediul judiciar, după mai bine de 4 ani de procese, recent, Firicel din Las Fierbinți ar fi primit o lovitură dură.

După mai multe contestații, magistrații de la Tribunalul București au respins apelul ca nefondat. Astfel, judecătorii au decis ca Toma Cuzin și soția acestuia trebuie să plătească în continuare ratele pentru creditul contractat.

Toma Cuzin poate ataca decizia instanței

”Respinge apelul, ca nefondat. Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de recurs se depune la Tribunalul București – Secţia a VI-a Civilă”, se arată în decizia judecătorilor de la Tribunalul București.

Firicel a pierdut o bătălie, nu războiul. Actorul poate ataca decizia magistraților de la Tribunalul București, întrucât aceasta nu este una definitivă și poate fi atacată cu recurs în termen de 30 zile.