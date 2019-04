Firea și-a găsit rival: cine vrea Primăria Bucureștiului la următoarele alegeri

Nicușor Dan a anunțat că se va lupta cu Gabriela Firea pentru fotoliul de primar general al Capitalei. Ce partid îl va susține.

„Poziția cea mai potrivită pentru mine ar fi cea de primar al Bucureștiului, nefiind interesat de o candidatură la prezidențiale”, a declarat Nicușor Dan.

De asemnea, Nicușor Dan ar putea fi candidatul pentru fucția de primar al Bucureștiului al partidelor PNL, PLUS și USR. Asta pentru că, susține el „toți vor să scape de PSD în București.”

„Trebuie să ne uităm la ce vor oamenii, și oamenii, dacă-i întrebați, așa numitul public de dreapta sau anti PSD, dacă-i întrebați, toți vor un singur candidat din partea dreptei (…) Fie că vorbim de votanți USR, fie că vorbim de votanți PNL, fie că vorbim de PLUS, fie că vorbim de alți oameni care se definesc ca fiind de dreapta, toți vor să scape de PSD în București. Așa vor ei”, a declarat Nicușor Dan.

Nicușor Dan, candidat unic al Dreptei

Astfel, alegătorii dreptei ar putea avea un candidat unic, dacă cele trei partide îl vor valida pe Nicușor Dan să se lupte cu Firea. „Publicul nostru ne obligă să avem un candidat unic și eu aș vrea să fiu eu ăla. Dar pentru asta trebuie să vrea și alții”, a mai adăugat Nicușor Dan.

Nicușor Dan a avut mai multe discuții pe acestă temă cu partidele PNL și PLUS, dar în special cu reprezentanții partidului USR, pe care l-a fondat și în fruntea căruia s-a aflat la conducere până în luna iunie a anului 2017.

„Am discutat cu USR, am discutat cu PLUS, am discutat cu PNL, sub formă de tatonări așa cum e potrivit pentru momentul ăsta. (…) trebuie să excludem perspectiva ca eu sau altcineva să fie candidatul USR-ului. Publicul dreptei obligă pe toți actorii din partea dreaptă să existe un candidat unic și asta se va întâmpla”, a explicat Nicuțor Dan.

Nicușor Dan e dispus să lupte cot la cot cu Firea

Nicușor Dan nici nu ia în calcul că altcineva ar putea fi canditatul unic al Dreptei la alegerile pentru Primăria Capitalei, în afară de el. „Da, da, da. Sunt absolut convins. Dacă nu cumva, printr-un miracol, se va reveni la alegerea în două tururi, ceea ce nu cred”, a mai spus deputatul independent.

Pentru a obține Primăria Capitale, Nicușor Dan e dispus să se lupte cu orice candidat PSD, chiar dacă acesta va fi Gabriela Firea.

„Ce e important este că multă lume din PSD, chiar dacă PSD-ul va avea un alt candidat decât Gabriela Firea….vom fi în scenariul din 2008 în care PSD a avut candidat pe Cristian Diaconescu și toate structurile de partid l-au sprijinit pe Oprescu”, a explicat fostul lider al USR.

Nicușor Dan încerca pentru a treia oară să ajungă primarul general al Capitalei

Nu este pentru prima oară când Nicușor Dan încearcă să obțină fotoliul de primar general al Capitale. El a candidat pentru prima oară în anul 2012, însă a ieșit pe locul patru cu doar 8,84%. În clasamnetul de atunci, Nicușor Dan s-a situat, după Sorin Oprescu (independent), Silviu Prigoană (PDL) și Vasile Mocanu (PP-DD).

A doua încercare a făcut-o în anul 2016, atunci când a fost la un pas de pune gheara pe Primăria București. Mai exat, acesta s-a clasat atunci pe locul al doilea, după Gabriela Firea (PSD), cu un punctaj de 30,5%.

De asemnea, Nicușor Dan a fost fondatorul și liderul USR, până la 1 iunie 2017, atunci când a decis să părăsească partidul. Nicușor Dan a ales să plece din partid, pentru că nu îi convenea poziția pe care o adoptase conducerea USR, față de referendumul pentru redefinirea familiei.