Filmul tragediei din Jepii Mici. Cum a fost atacată de urs tânăra de 19 ani. Detalii noi ies la iveală

Un incident tragic a avut loc în Munții Bucegi, unde un urs a provocat moartea unei tinere de 19 ani pe traseul Jepii Mici. În ciuda eforturilor disperate ale iubitului ei și ale salvamontiștilor, care au intervenit rapid după apelul de urgență la 112, tânăra a fost tragic prinsă și târâtă în prăpastie de către animalul sălbatic.

În fața unei situații extrem de periculoase, autoritățile au fost nevoite să ia decizia de a împușca ursul la locul tragediei. Motivul principal a fost comportamentul agresiv al animalului, care nu s-a îndepărtat de trupul neînsuflețit al fetei și a continuat să prezinte un pericol iminent pentru salvamontiștii implicați în operațiunea de salvare.

Martorul prezent, iubitul fetei, le-a povestit anchetatorilor că atacul ursului a fost brusc și de neînțeles, iar încercările sale de a alunga fiara au fost zadarnice. Evenimentul a avut loc în jurul orei 15:45, când apelul de urgență a fost făcut, iar echipajele salvamont au intervenit imediat pentru a-i salva pe cei implicați.

„Nu știu dacă mă credeți, am pielea de găină, la un moment dat am auzit un urlet, am crezut că sunt colegii mei atacați, am fost în pericol foarte mare. Ursul era în apropiere de victimă, am încercat să ne apropiem, nu ne lasă”, a mărturisit Sergiu Frusinoiu, salvamont Bușteni.