Viviana Mănțoiu, fosta iubită a lui Cornel Galeș, trece prin momente grele, alături de fiica sa, Sasha. Recentele evenimente dramatice din viața fiicei sale, le-au pus la încercare pe cele două femei. Drama fiicei Vivianie, Sasha Mănțoiu, de-abia acum a ieșit la iveală.

După tragicele evenimente care au dus la decesul lui Cornel Galeș, decedat în Spania, în urma unui accident auto, Viviana Mănțoiu nu a avut-o lângă ea decât pe Sasha Mănțoiu, fiica adoptivă a regretatului Cornl Galeș.

Alături de mama ei, Sasha s-a ocupat, anul trecut, de parastasul acestuia de una an, iar momentele au fost dureroase. Și pentru că un necaz nu vine singur, Sasha Mănțoiu a mai trebuit să treacă, pe plan personal, printr-un alt moment, poate mai traumatizant decât decesul tatălui adoptiv.

Sasha a reușit să vorbească despre drama personală, care i-a marcat vădit existența. Tânăra a decis să vorbească despre pierderea unei sarcini, și despre momentele de după. Așa cum chiar Sasha Mănțoiu le povestește celor de la WOWBiz, este o traumă care nu va trece prea curând.

”A fost cumplit. Eram în relație de puțin timp alături de bărbatul cu care sunt și acum și… s-a întâmplat. Eram fericită, îmi doream acel copil, mă gândeam deja, făceam planuri, cum să reușesc să mă țin și de școală, de Facultatea de Drept, să învăț ca să ajung în Barou, dar să mă ocup și de copil. Eram în trei luni când s-a întâmplat… Plâng de fiecare dată când mă gândesc. Și cred că e normal… Am simțit, efectiv, cum o bucată din mine, care, deja, în mintea mea, avea un chip, a dispărut.

Norocul meu a fost că iubitul mi-a fost alături, m-a încurajat, dar tot am traume și acum. În orice caz, în acest moment, nu aș mai repeta experiența sarcinii. Mă voi ocupa întâi de carieră, să mă văd intrată în Barou, să mă văd cu toate cele puse la punct, iar apoi voi mai vorbi de copii. În orice caz, acel avort spontan mi-a schimbat viața. Și nu doar psihic, ci și fizic, am decis să am mai multă grijă de mine, să mănânc mai sănătos, să nu mai fac abuzuri, să nu mai pierd nopțile, etc.”, a declarat Sasha Mănțoiu.