Fiica unor celebri prezentatori TV e campioană națională la fotbal, cu echipa Rapid: „Are tactica de joc a lui Gică Popescu” EXCLUSIV

Inițial, părinții au înscris-o la balet, însă Sienna e, acum, la aproape 15 ani, una dintre cele mai talentate fotbaliste din România. „Joacă la Rapid. A marcat vreo 50 de goluri”, ne-a declarat, exclusiv pentru Playtech Știri, tatăl ei, Claudiu Bogdan, fostul prezentator al matinalului de la OTV. Claudiu ne-a vorbit și despre talentul sportiv al fiului său, Ianis, legitimat la clubul rival FCSB.

Sienna este tare mândră de performanța obținută, recent, la campionatul național de fotbal. Echipa de junioare Rapid, din care face parte, s-a detașat net, intrând în posesia râvnitei Cupe. Claudiu Bogdan și soția lui, Cristina Coca, foștii prezentatori ai matinalului de la OTV, au sărbătorit performanța cu prăjituri.

Claudiu ne-a vorbit despre pasiunea fiicei sale, Sienna, pentru fotbal, un sport cam dur pentru o adolescentă care, ani la rând, a fost o delicată balerină:

Ea are tactica de joc a lui Gică Popescu. E tot ca el, foarte focusată, foarte concentrată pe joc!”.

„Sienna joacă la Rapid de un an, dar fotbal face de vreo cinci ani, a fost mai întâi la o echipă, apoi a făcut antrenamente cu FCSB. La Rapid joacă mijlocaș și fundaș apărător, dă și goluri.

Vezi și: Buget de 27 de milioane de euro și 11 campioane mondiale. Prima ligă din handbalul feminin românesc, noua atracție pentru jucătoarele de top

Sienna a absolvit clasa a VIII-a și se pregătește, acum, în plină grevă a profesorilor, pentru examenele de liceu:

Vezi și: Cea mai frumoasă jucătoare de fotbal din lume, mesaj special într-un moment delicat. „Nici nu știu de unde să încep” – GALERIE FOTO

Claudiu Bogdan ni l-a lăudat și pe mezinul familiei, Ianis, care, la 12 ani, este deja o mică vedetă, la echipa de fotbal FCSB:

„Cel mic este mijlocaș și fundaș, driblează foarte bine, la stil de joc seamănă cu Dan Petrescu. Este mic de statură, dar puternic, colegii l-au poreclit ”Tănculețul”.

Are 12 ani și e în clasa a VI-a, el este mai relaxat, căci nu are examene. În perioada aceasta se concentrează mai mult pe sport, pe antrenamente”.