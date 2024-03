Fiica Monicăi Gabor are iubit, în America. Cum a reacţionat Irinel Columbeanu când a aflat de noutăţile din viaţa Irinucăi

Timpul a trecut, iar micuța Irinuca a crescut, transformându-se într-o domnișoară superbă care se pregătește pentru un nou capitol al vieții. La vârsta de 17 ani, se pare că fiica Monicăi Gabor are iubit, în America. Vestea a ajuns și la urechile tatălui ei. Cum a reacţionat Irinel Columbeanu când a aflat de noutăţile din viaţa adolescenței.

Cu toate că, inițial, după despărțirea părinților ei, Irina Columbeanu a rămas în România, alături de tatăl său, în cele din urmă, copila și-a făcut bagajele și a plecat în aventura vieții sale, în căutarea visului american. În ultimii ani, fiica afaceristului trăiește în SUA cu mama sa, Monica Gabor, și partenerul acesteia, Mr Pink.

Se pare că s-a integrat perfect, și-a făcut prieteni, este implicată în numeroase activități în afara orelor de școală, le dă părinților, zi de zi, motive de mândrie.

Peste doar un an, fiica Monicăi Gabor va începe un nou capitol al vieții sale, când va merge la facultate. Până atunci, se pare că Irinuca a simțit primii fiori ai dragostei: are un iubit! Vestea a ajuns până în România, la urechile tatălui său.

Irinel Columbeanu a mărturisit că nu are prea multe informații cu privire la tânărul care i-a cucerit inima fiicei sale, însă, la momentul potrivit, va dori să meargă în Statele Unite pentru a-și cunoaște viitorul ginere.

„Irina mai are un an și va merge la colegiu. Încă nu s-a decis spre ce se va orienta. Are prieten, dar nu mi-a zis despre relația ei. Dar nici nu o întreb. Nu e însă din România, nu cred. E normal să aibă o relație. Cu ocazia asta m-aș duce în America. Să-l cunosc pe viitorul ginere. Dar cel mai bine știe Monica. Ea cu maică-sa vorbește mai multe, sunt convins”, a spus Irinel Columbeanu, potrivit Cancan.