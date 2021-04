Fiica lui Nelu Ploieșteanu, dezvăluiri cutremurătoare după înmormântare: „L-am sunat pe Orban, l-am implorat. Tatăl meu a fost îngropat mai rău ca un câine”

Aneta Gavrilă a povestit joi seară momentele cumplite prin care a trecut de când tatăl său, Nelu Ploieșteanu, a murit. Potrivit fiicei sale, regele muzicii lăutărești a avut parte de un tratament necorespunzător, încă de la internarea în spital, lucru pe care l-a plătit cu viața sa. Femeia critică, de asemenea, modul inuman în care familia a fost obligată să-și înmormânteze ruda, nereușind să schimbe acest lucru, indiferent la cine a apelat.

Aneta Gavrilă susține că Nelu Ploieșteanu nu a primit un tratament adecvat pentru complicațiile sale cauzate de infecția cu Covid-19. Deși este extrem de important să se intervină în timp util, în primele 48 de ore, Nelu Ploieșteanu a primit doar oxigen. Atunci când a ajuns la Terapie Intensivă, șansele sale de supraviețuire scăzuseră radical.

„Pe tatăl meu, sâmbătă, când l-am internat la Spitalul Floreasca, l-a tratat un medic cardiolog, care nu a făcut practic nimic, decât i-a pus oxigen, din ce în ce mai mult. Şi atât. A doua zi, a venit un doctor care am înţeles că este pneumolog şi această doamnă doctor Ionescu, care este la Floreasca, nu mai ştia de capul ei când a venit, ce să facă mai repede, pentru că plămânii lui erau de sâmbătă afectaţi în proporţie de 70%.

Din dorința arzătoare de a schimba ceva din protocolul absurd al înmormântărilor pentru pacienți Covid, fiica lui Nelu Ploieșteanu a apelat la toate cunoștințele pentru a ajunge în legătură direct cu un oficial.

În cele din urmă, Aneta Gavrilă a reușit să-l contacteze pe Ludovic Orban pe care l-a implorat să o ajute. Din păcate, nu a existat o rezolvare în acest sens, iar familia a fost constrânsă să ridice sicriul cu trupul neînsuflețit al artistului, respctând vechiul protocol pentru înmormântări Covid.

“Mi s-a spus că au ajuns până la domnul Orban cererile mele pe care le-am făcut peste tot pe unde am putut şi nu mi-a dat niciun răspuns nimeni. Atunci, eu i-am scris domnului Orban, am făcut rost de numărul lui de telefon şi l-am rugat, în numele tatălui meu, să facă ceva pentru el, dacă se poate, pentru că am înţeles că în foarte multe cazuri s-a putut (…).

Deci eu nu l-a luat pe tata de la IML, pentru că am aşteptat un răspus de la dânsul, pe care nu mi l-a dat, bineînţeles. A spus că revine cu un telefon. După care am aşteptat telefonul acela. Bineînţeles că i-am mai dat mesaje (…) Am înţeles că nu se vrea şi a trebuit să îl iau, că nu mai puteam să îl mai ţin. Dacă aş fi ştiut că astăzi se schimbă legea, l-aş mai fi ţinut şi l-aş fi înmormântat aşa cum merita, nu cum l-am îngropat, aşa cum a fost acest protocol (…) , a mai declarat fiica artistului, la Antena3.