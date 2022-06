Fiica lui Brigitte Pastramă se pregătește de Evaluarea Națională 2022. Ce meserie și-a ales deja Sara

Brigitte Pastramă a fost prezentă la o petrecere din Capitală alături de fiica ei, Sara. Chiar dacă vedeta a decis să divorțeze după trei ani de Florin Pastramă, Brigitte a rămas cu Sara și încearcă să fie un model pentru fiica ei.

Cu toate că familia Pastramă trece printr-un moment mai dificil, Sara este concentrată și se pregătește să facă un pas important în viața ei. Fata lui Brigitte învață pentru evaluarea națională pentru a intra la unul dintre cele mai bune licee.

„Cu Sara mă înțeleg foarte bine, deocamdată. Nu pot să văd în viitor. În ultima vreme mă însoțește peste tot, pentru că am rămas doar noi două. Ea are acum capacitatea. Am un pic emoții, pentru că o să înceapă peste două săptămâni. Trece în clasa a noua. Am emoții foarte mari pentru ea! Ea nu cred că realizează!

Zilnic stau pe capul ei, să învețe, să mai meargă la meditații, să mai ceară profesorilor o oră de meditație. Dacă aș putea să învăț eu în locul ei, aș învăța, dar mă depășește deja tot. Nu am cum să mă mai întorc în clasa a opta spre a noua”, a recunoscut Brigitte Pastramă în interviul exclusiv acordat jurnaliștilor WOWbiz.