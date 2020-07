Fiica lui Bill Gates, dezvăluire tranșantă despre tatăl său. Puțini copii de bani gata ar recunoaște așa ceva.

Jeniffer Katherine Gates (24 de ani), fiica fondatorului Microsoft, Bill Gates (65 de ani) este absolventă a Universității Stanford și studentă la medicină. Ea fiind o mare pasionată de cai, deține o proprietate în Wellington, un fel de capitală mondială a echitației.

Familia Gates este una dintre cele mai bogate familii din lume, datorită acestui fapt, chiar din primele zile de viață, pe umerii lui Jeniffer a apăsat presiunea colosală a statutului privilegiat pe care îl are. Ea este conștienta de acest privilegiu și îl privește ca pe o obligație, învățând zi de zi de la părinții săi, Bill și Melinda Gates.

Jennifer Gates a început cursurile de echitație la vârsta de 6 ani, dar este singura din familia Gates care a dus această pasiune la nivel competitiv. Până în prezent a reușit să găsească echilibrul potrivit pentru echitație și studii, deși spune că nu i-a fost deloc ușor.

„În prima săptămână la facultatea de medicină eram atât de copleșită de volumul de informații încât am uitat de mine însămi, ceea ce a devenit foarte important pentru mine. De atunci am învățat să am grijă să mențin un echilibru și să am grijă să-mi fac suficient timp pentru somn, prieteni, mișcare și relaxare – toate sunt fundamentale și mă ajută să mă pregătesc pentru școală și pentru pacienții mei din viitor”, a mărturisit ea.