Ficăței de pui cu sos de roșii și ceapă. Secretul ca să iasă delicioși

Astăzi, vă propun o rețetă simplă și ușor de făcut Ficăței de pui cu sos de roții și ceapă, fragezi, cu sos dulceag și aromat. Multe țări recunosc ficatul de pui ca o delicatesă. Popoarele asiatice, consideră acest produs un medicament pentru bolile pulmonare, normalizarea vederii și imunitate. La noi în țară, mulți consideră ficatul de pui un subprodus obișnuit, fără prea multe beneficii.

Cu toate acestea, ficatul conține multe vitamine, minerale, aminoacizi și grăsimi nesaturate. Ficatul găinilor conține fier – aproximativ 17,5 miligrame %. aproximativ 140 kcal, la 100 la suta de grame.

Ficăței de pui cu sos de roșii și ceapă. Rețeta pas cu pas

Ficatul de pui conține acid folic, vitamina C, riboflavină, caroten, tiamină și niacină. Beneficiile sale sunt foarte importante pentru organism. Ficatul de pui are un efect stimulator asupra proceselor metabolice și hematopoietice, ajută la stimularea întăririi oaselor și a fibrelor musculare, normalizează somnul, reduce riscul de probleme ale sistemului cardiovascular, are un efect normalizator asupra tractului digestiv și stimulează imunitatea.

Pentru această mâncare, folosim o tăviță de 500 grame de ficăței de pui, pe care îi spălăm bucată cu bucată, cu mare atenție, eventual sa înlăturăm, cu grijă, fără să spargem vezica verde, ce poate da un gust amar.

Ingrediente

500 gr ficăței de pui

3 cepe uscate mari

500 ml suc de roșii

2 morcovi

100 ml lapte dulce

3 căței de usturoi

pătrunjel, mărar

Mod de preparare ficăței de pui cu sos de roșii și ceapă

Se spală bine ficățeii, se separă lobii și se taie punguțele verzi. Acestea dau gust amărui mâncării.

După curățare, se pun ficățeii într-un bol cu lapte, pentru 20 de minute.

Între timp, se curăță ceapa și usturoiul și se taie solzișori.

Ardeiul se curăță de semințe și se taie mărunt.

Morcovii se curăță de coajă și se dau pe răzătoarea mare.

Pentru a economisi timp, toc legumele în robotul de bucătărie.

Într-o tigaie mare, torn puțin ulei și pun legumele la prăjit. Când ceapa devine sticloasă, se toarnă jumate de ceașcă de apă și las la înăbușit.

Se scot ficățeii din lapte, se șterg cu un șervet și se pun la prăjit împreună cu legumele.

Se mai toarnă o jumătate de ceașcă de apă și se lasă la prăjit.

Când a scăzut apa se toarnă sucul de roșii, se adaugă sare și piper.

După ce a scăzut sosul de roșii, se presară, mărar sau pătrunjel tocat și se ia tigaia de pe foc.

Se servește cu garnitură de piure de cartofi, orez, cușcuș sau mămăliguță.

Poftă bună!