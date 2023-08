Fetița din imagine este, astăzi, una dintre cele mai frumoase și celebre artiste din România. Are milioane de fani. O recunoști?

Poți să îți dai seama cine este fetița din imagine? Astăzi are 29 de ani și se bucură de sute de mii de fani datorită profesiei pe care o are. Românii, în mod special copiii, adolescenții și tinerii, o adoră. Află în rândurile de mai jos despre ce vedetă este vorba. Foto

Cine este fetița din imagine

O recunoști pe fetița din imagine? A urcat pe scenă la vârsta de 12 ani, când și-a lansat și primul single din cariera solo, With or Without You, proiect în cadrul căruia a colaborat cu Mister Z. Tot atunci a reprezentat România la Eurovision Junior 2005.

A apărut în numeroase rânduri și pe micile ecrane, astfel încât este aproape imposibil să nu o fi remarcat. A participat la show-ul Dansează printre stele, apoi, un an mai târziu, în 2015, la Te cunosc de undeva!. În anul 2016, artista a făcut parte din juriul emisiunii Next Star, de la Antena 1.

Prin prisma aparițiilor sale în spațiul public, Alina Eremia a reușit să se bucure de mulți admiratori. Pe Instagram, și-a construit o comunitate de cel puțin 2 milioane de urmăritori. Vedeta îi ține întotdeauna la curent pe utilizatorii online cu evenimente din viața sa, atât personale, cât și profesionale.

Cu bucle și zâmbet larg, Alina Eremia era o fetiță adorabilă, așa cum se poate vedea în imagine. Și-a păstrat drăgălășenia și astăzi, fiind admirată, așa cum am precizat, de sute de mii de oameni. Trăsăturile sale fizice au ajutat-o să se facă remarcată de fiecare dată în spațiul public.

Alina Eremia face furori printre fani

Ca și în urmă cu câțiva ani, cântăreața este destul de rezervată când vine vorba despre a dezvălui detalii de natură intimă în spațiul public. Totuși, din când în când, satisface curiozitatea fanilor săi. Așa se face că Alina Eremia publică periodic fotografii de la muncă, din viața de zi cu zi, inclusiv din vacanțe.

Cunoscuta cântăreață face de fiecare dată ravagii în rândul utilizatorilor din mediul online cu aparițiile sale fierbinți. Stârnește imediat invidia printre reprezentantele sexului frumos. Și urmașii lui Adam sunt încântați de fotografiile cu ea în cele mai seducătoare poziții.

Este mult îndrăgită de către români, nu doar datorită talentului muzical, ci și datorită naturaleței sale. Iubește muzica încă din copilărie, când a început să interpreteze primele melodii. A studiat inclusiv pianul, dezvoltându-și astfel abilitățile muzicale.

Alina Eremia a reușit să atingă, prin multă muncă, succesul pe plan profesional.