Fetița de 11 ani care vrea să meargă la școală, dar nu i se permite pentru că e „prea mare”. Povestea impresionantă a tinerei

Fetița de 11 ani care vrea să meargă la școală, dar nu i se permite fiindcă a atins o vârstă „prea mare”. Numele ei e Alexandra și locuiește în comuna Augustin, între localităţile Ormeniş şi Racoşul de Jos, din județul Brașov. Pentru că statul român a condamnat-o la analfabetism, minora învață să citească și să scrie la un afterschool, cu ajutorul a doi învățători.

Alexandra este o fetiță brunetă, în vârstă de 11 ani, cu ochi sclipitori și zâmbet timid, care și-a făcut curaj să meargă la școală. Numai că, visul său a fost năruit în momentul în care a fost refuzată. Când era foarte mică, mama ei a murit. Tatăl său a rămas singur, cu patru copii, trăind într-o sărăcie lucie. Nu i-a mai dat pe toți la școală.

Când Alexandra și-a exprimat dorința de a merge și ea la școală, avea să afle că, de fapt, sistemul nu o mai poate primi. Potrivit legislației actuale, după care funcționează statul român, copiii care depășesc o anumită vârstă, anume cea de înscriere la școală, sunt condamnați să rămână analfabeți.

Învățătorii sunt obligați prin reglementările legislative să nu primească la școală copiii care au depășit vârsta de înscriere. Prin urmare, Alexandra, care acum este în vârstă de 11 ani, nu a mai putut fi înscrisă la ciclul primar.

„E vina mea că a murit mama şi am rămas… Trebuie bani de haine, de toate. Aş vrea să meargă la scoală, ei îi place mult. Îi place școala, dar de ce nu ne ajută mai de sus ca să poată să meargă mai departe? Înseamnă că rămâne pe loc. România ce are nevoie? Numai cum sunt eu – a, b și c? Măcar fetița să meargă mai departe”, a declarat tatăl Alexandrei, într-o intervenție la StirilePROTV.