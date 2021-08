Fetița de 11 ani care a impresionat toată România. Povestea emoționantă: pentru ce strânge bani pe litoral

O fetiță de doar 11 ani a impresionat o țară întreagă. Fetița de pe litoral stă în fiecare seară pe plajă, iar motivul este impresionant.

Are doar 11 ani, dar în fiecare seară stă în Vama Veche pentru un obiectiv bine determinat, și anume cățelul ei.

Tiara, o fetiță de doar 11 ani, muncește în fiecare seara pentru a își salva cățelul, pe Honey. Animaluțul are nevoie de o operație care costă 10 mii de lei, pentru că are picioarele din spate paralizate.

Micuța strânge bani pentru a își opera cățelul, iar pentru asta iese în fiecare seară pe faleza din Vama Veche, acolo unde vinde accesorii făcute de ea însăși.

Jurnalista Oana Zamfir i-a spus povestea, care a avut un succes imens pe rețelele sociale, având peste 12.000 de distribuiri și aproape 13.000 de aprecieri.

„Pe faleza din Vama Veche, spre bulgari, mult după ce se termină barurile, stă în fiecare seara Tiara, o fetiță de 11 ani care își vinde accesoriile făcute cu mâna ei.

Banii strânși sunt pentru cățelul ei, Honey, care are picioarele din spate paralizate, despre care vorbește cu un zâmbet pe față, semn că speră să îl facă bine. Operația costă 10 mii de lei, ea a reușit să strângă 6 mii până acum.

Mi s-a părut cel mai bun loc de unde pot cumpăra amintiri din Vamă dar cel mai tare mi-a plăcut că Tiara s-a oferit să monteze un lanț unui pandantiv sub ochii mei. Mi-a spus că are aparatul de dat găuri cadou de la mama doar de o lună. Pană să-l aibă lipea tot ce crea.

Tiara este cea mai solară persoană pe care am cunoscut-o lunile astea. De la ea am cumpărat amintiri și am furat niște optimism”, scrie Oana Zamfir pe pagina de Facebook .