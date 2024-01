Fenomenul uluitor care a avut loc pe Masivul Postăvaru. Ce este Efectul Gloria, imagini de neratat

Un fenomen extrem a avut loc pe Masivul Postăvaru și a provocat controverse. Este vorba despre Efectul Gloria, care a oferit trecătorilor imagini impresionante. Așa ceva se întâmplă foarte rar, iar cei care nu au o explicație pentru această situație sunt speriați când observă aceste imagini.

Fenomen ciudat pe Masivul Postăvaru

Pe minunatul Masiv Postăvaru, a fost capturat recent un spectacol optic rar, denumit „Efectul Gloria”. Acest fenomen fascinant constă în proiecția umbrei unei persoane pe un nor de ceață, amplificată într-un mod spectaculos, în interiorul unui curcubeu. Cu toate că astfel de condiții sunt rare și necesită o combinație unică de factori, momentul a fost surprins în toată splendoarea sa.

Imaginile au fost surprinse de Meteo Plus, care le-a publicat imediat în mediul online. Oamenii au fost extrem de surprinși când au văzut aceste imagini impresionante, în care se putea observa perfect silueta unei persoane. Mulți au spus că este Mâna Domnului, dar adevărul este cu totul altul.

Fenomenul devine cu adevărat excepțional atunci când umbra proiectată pe nor coincide cu prezența unui curcubeu. Imaginea unei umbre mărite, delimitată în mod distinct, în interiorul curcubeului, adaugă o notă de farmec întregului eveniment. Această combinație unică de elemente oferă un moment rar și de neuitat pentru cei care au privilegiul de a asista la această manifestare optică uimitoare.

Ce înseamnă Efectul Gloria

Cunoscut și sub denumirile de „Spectrul Montan” sau „Spectrul Brocken”, efectul Gloria este o fascinantă iluzie optică care se produce atunci când umbra unei persoane sau a unui obiect este proiectată pe un nor sau o zonă cu ceață. Acest fenomen creează o apariție spectaculoasă, unde umbra pare mărită și este vizibilă atunci când obiectul sau ființa se află între soare și nor sau ceață, în special la apus sau răsărit.

Termenul „Spectrul Brocken” provine de la muntele Brocken din Germania, unde acest fenomen a fost observat pentru prima dată și a fost denumit astfel în secolul al XIX-lea. De asemenea, este cunoscut sub numele de „Spectrul Montan” datorită asocierea sa cu regiunile montane.

Conditiile necesare pentru formarea efectului Gloria implică refracția și dispersia luminii atunci când soarele se află în spatele observatorului. Umbra este proiectată pe un nor sau o zonă cu ceață situată sub observator, iar norul trebuie să fie format din picături de apă cu dimensiuni specifice. Astfel, atunci când aceste condiții sunt îndeplinite, apare iluzia optică a unei umbre mărite și proiectate pe fundalul natural.

Efectul Gloria este adesea descris și ca „stafia proiectată pe nor” sau „stafia proiectată”. Această expresie reflectă modul în care umbra amplificată apare ca o siluetă spectaculoasă pe fundalul norilor sau ceții, captivând privitorul și oferind o imagine memorabilă.

Pentru cei care au privilegiul de a experimenta efectul Gloria, această iluzie optică poate fi o experiență uimitoare și aproape ireală. Momentul în care propria umbră pare să danseze pe nori, într-un joc de lumini și umbre, creează o atmosferă de mister și frumusețe naturală.

Fenomen ciudat în Sibiu

În Sibiu, o apariție misterioasă pe cer, persistentă pe durata mai multor nopți, a stârnit curiozitatea localnicilor și a generat speculații variate cu privire la natura sa. Descriindu-se ca o minge luminoasă, acest obiect straniu a captat atenția locuitorilor, care au relatat observații ale unei lumini puternice în mișcare treptată pe cer în timpul ultimelor nopți.

În lipsa unei explicații clare cu privire la identitatea acestui obiect enigmatic, oamenii din Sibiu și-au împărtășit speculațiile și teoriile cu privire la originea sa. Unii consideră că ar putea fi vorba de un OZN, adăugând un element de mister și dezbateri la nivel local.

Impactul acestui fenomen a depășit sfera discuțiilor directe, extinzându-se și pe rețelele de socializare, unde diverse opinii și păreri au fost exprimate în legătură cu natura și semnificația acestui eveniment neașteptat.