Fenomen uluitor în Delta Dunării. Nu s-a mai întâmplat asta de o sută de ani

Cu o întindere de 3.446 de kilometri pătraţi, în regiunea istorică Dobrogea, şi parţial în Ucraina, cu o imensă varietate de specii de păsări și peisaje impresionante, Delta Dunării rămâne un adevărat colț de rai, atât pentru viețuitoare, cât și pentru cel ce o vizitează.

Clasificată ca Rezervaţie a Biosferei și fiind introdusă în patrimoniul mondial al UNESCO în anul 1991, Delta Dunării este un adevărat rezervor de viaţă. De fiecare dată când un turist ajunge aici descoperă câte ceva nou, iar minunile naturale din Deltă te lasă fără răsuflare. Una dintre cele mai vechi zone de acest fel, Delta Dunării, aproape în fiecare an are parte de fenomene uluitoare, unele chiar unice. Așa a fost și cazul evenimentului din 13 iunie.

Așa se face că, de curând, reprezentanți ai Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) din Tulcea au descoperit în zona Meleaua Sacalin un eveniment rar chiar și pentru Delta Dunării. Momentul a fost imortalizat într-o poză postată pe pagina de facebook a insituției. Este vorba de prezenţa a zece exemplare de flamingo. Specialiștii spun că acesta este grupul cel mai numeros din această specie observat în România în ultimul secol, și că, de obicei, coloniile acestei specii de flamingo sunt mai numeroase în Grecia, Turcia sau Muntenegru, apariția acestora în Deltă fiind cu adevărat un eveniment important.



”În data de 13 iunie 2020, a fost observată prezența unui număr de 10 indivizi de flamingo – Phoenicopterus roseus în zona Melea Sacalin. Prezenta acestora a fost de scurta durata si nu au putut fi monitorizati. Astfel de observatii au mai foat facute sporadic si in anii anteriori, in zona de coasta a Marii Negre din RBDD ,dar nu in numar asa de mare(doar 3-4 exemplare). Specia este cuibăritoare în Bazinul Mediteraneean, cu coloniile cele mai apropiate de România în Grecia, Turcia sau Muntenegru (salina Ulcinij).”, au scris ceide la ARBDD Tulcea.