Fenomen rar în România: curcubeul alb, surprins în poze. ”Mi-a căzut falca atunci când l-am văzut”

Curcubeul este în general un fenomen fascinant, încă un curcubeu alb este cu adevărat unic. El a apărut recent din nou pe cerul României.

Curcubeul alb, surprins în poze. Fenomen optic rar în România: „Cel mai enigmatic din câte am fotografiat”

Mircea Bezergheanu, fotograf apreciat pentru pozele și filmările sale din natură, a oferit internauților o colecție de imagini cu un curcubeu alb, fenomen mai rar întâlnit. Artistul vizual a declarat că acesta este „cel mai enigmatic fenomen” din tot ce a surprins până acum.

„Curcubeul Alb. Cu ani în urmă am reuşit să descopăr locurile şi condiţiile ideale ce favorizau apariţia celui mai enigmatic fenomen din tot ce am fotografiat. Ţin minte că mi-a căzut falca atunci când l-am văzut prima oară. Era noaptea, în Fundătură. Se produce atât ziua, cât şi noaptea, dar în condiţii foarte stricte, în momente bine definite. Am documentat fenomenul şi mi-am împărtăşit cunoştinţele altor fotografi. Unii dintre ei nu vor recunoaşte… Nu că asta ar fi o problemă. Dar să ne bucurăm de minune, şi să iertăm greşelile oamenilor”, a scris artistul pe Facebook, în descrierea imaginilor.

Despre producerea curcubeului

Conform Meteoplus, curcubeul alb a rezultat în urma unui „fenomen natural provocat de ceaţă într-o zonă în care se reflectă soarele. Este la fel de luminos şi strălucitor precum un curcubeu obişnuit, cu menţiunea că ceaţa îl face incredibil de alb şi, în final, te face să nu-ţi mai iei ochii de pe el”.

Curcubeul este un fenomen optic ce apare atunci când lumina Soarelui suferă fenomenele de refracție, reflexie și difuzie la întâlnirea cu picăturile de apă din atmosferă. El are aspectul unui arc imens multicolor desfășurat pe cer. La contactul cu apa, lumina albă este descompusă în frecvențe individuale corespunzătoare culorilor din spectrul vizibil, la fel ca la intrarea într-o prismă optică.