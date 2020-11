Fenomen bizar la Constanța. Oamenii au fost șocați de ce au găsit pe câmp

În august, fermierii povesteau jurnaliștilor în diferite reportaje cum seceta le-a distrus speranțele, jumătate dintre culturile de porumb și de floarea-soarelui fiind calamitate. Oamenii s-au luat cu mâinile de cap când s-au pus să facă socoteala, în special că și culturile de grâu au fost afectate de seceta din primăvară. Astăzi, un fenomen i-a uluit din nou: ”floarea-soarelui de noiembrie”. Pe câmpurile din Constanța au răsărit, în pragul iernii, flori galbene făloase. Este efectul lipsei ploilor și al încălzirii mediului: clima perturbată.

Aproape 90% din culturile de anul acesta au fost afectate de secetă. După o vară caniculară și fără ploi, a venit o toamnă cu temperaturi ușor peste medie. Efectele s-au văzut pe un câmp din Constanța, unde a ieșit din pământ floarea-soarelui. Fermierii spun, însă, că nu o pot utiliza.

„Doar pentru decor si de curiozitate. Au reuşit să germineze după o ploiţă de 15 litri şi astfel s-a mai îngălbenit pe ici, pe colo pământul, dar noi vrem să se înverzească, nu să se îngălbenească, pentru că noi aici am semănat grâu”, spune Gheorghe Lămureanu, agricultor, pentru Digi24.

De altfel, nu doar floarea-soarelui a înflorit în această perioadă, ci și trandafirii și copacii, iar vița-de-vie a făcut struguri a doua oară în această toamnă.

Dacă anul trecut la floarea-soarelui s-a făcut o producție de 4 tone la hectar, în acest an abia s-a strâns o tonă și jumătate. La porumb se făceau 10-12 tone la hectar, acum, abia 4 tone. Și în Botoșani situația este similară.

„Am peste 40 de ani lucrat în agricultură, dar asemenea an ca acesta nu am pomenit. Este un an catastrofal. Noi, fiermierii, suntem terminați”, a spus un alt muncitor al pământului.