Femeie sfâșiată de câini pe străzile de Cluj. Aceasta se plimba cu fiul ei în brațe

O femeie din Florești, județul Cluj, a fost atacată și sfâșiată de trei câini pe stradă, în timp ce ieșise cu copilul ei la plimbare. Femeia a încercat să-și protejeze băiețelul de doar 4 ani și l-a luat în brațe.

O femeie din localitatea Florești ieșise cu fiul ei la plimbare, în zona Cetatea Fetei. În timp ce era de mână cu fiul ei de doar 4 ani, aceasta a fost atacată de trei câini foarte agresivi. Femeia a fost mușcată de animale, în timp ce încerca cu disperare să-și protejeze băiețelul.

În urma incidentului, victima a ajuns la spital. Medicii spun că starea ei este stabilă, însă va dura ceva vreme până se va recupera în totalitate.

„Eu nu am treabă cu câinii, mi-s foarte dragi animalele, dar trebuie făcut ceva cu acești câini pentru simplul fapt că sunt agresivi! E plin de copii în tot Floreștiul… nu e okay deloc, copilul meu îmi era de mână când m-a mușcat pe mine, se putea să îl muste și pe el… Trebuie făcut ceva legat de situația aceasta”, a spus femeia.

Mai mulți locuitorii din Florești s-au plâns din cauza câinilor vagabonzi. Conform Poliției Locale, în urmă cu doar câteva zile s-a intervenit pe strada Stejarului pentru a captura un câine agresiv fără stăpân.

O haită de câini umblă de mai multe zile pe un câmp de la marginea Sibiului, între magazinul Dedeman din Șelimbăr și cartierul Arhitecților din Cisnădie. Oamenii se tem să mai iasă din casă, unii dintre ei fiind chiar atacați. Un bărbat a ajuns la spital după ce a fost mușcat, iar o femeie a fost și ea atacată, în timp ce se afla la plimbare cu fetița sa.

„Pe câmpul din spatele cartierului Arhitecților, inclusiv în zona din spatele magazinului Dedeman, se află o haită de câini sălbăticiți fără stăpân. Ieri (n.red.: duminică), în jurul orei 12, eram cu fetița mea de 3 ani lângă blocul în construcție din această zonă și, de la parterul blocului, a ieșit această haită atacându-mă cu o sălbăticie incredibilă.

Erau cam vreo șapte câini, cel mai mare a vrut să-mi sară în piept ca să mă doboare. M-am apărat cu hanoracul fetiței pe care l-au sfâșiat. Am avut noroc că au sărit să mă ajute niște oameni de la blocurile din zonă. Am sunat la 112 și a venit o mașină de jandarmi. Am făcut sesizare și la Primăria Șelimbăr”, a declarat Marinelo Perjoiu, femeia atacată de câini.