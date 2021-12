Violența domestică atinge cote maxime în România, astfel că în multe cazuri, tensiunile dintre parteneri se finalizeză cu crime. Un caz șocant a avut loc în Vaslui, acolo unde o femeie a fost amenințată cu moartea în repetate rânduri. Din păcate, cel care a înaintat astfel de amenințări este chiar fostul soț, care a avertizat că împreună cu ea vor muri și cei patru copii ai cuplului.

În urmă cu patru zile, în casa femeii au avut loc scene de groază, după ce fostul soț a încercat de mai multe ori să o atace pe mama celor patru copii ai săi, dar și pe bebelușul pe care aceasta îl are cu actualul concubin.

În urma declarației sale, cei patru copii ai cuplului, în vârstă de 15, 14, 10 și 9 ani, se află în plasament familial la bunica maternă, în timp ce ea își îngrijește copilașul de un an și jumătate. Femeia a depus actele pentru divorț în 2019, iar în anul 2020 aceasta a obținut un ordin de restricție pentru 6 luni, în urma amenințărilor cu moartea pe care ea și copiii le primeau frecvent.

Din păcate, coșmarul nu s-a terminat, iar atacurile bărbatului au reînceput în urmă cu câteva zile, atunci când acesta l-a avertizat pe actualul concubine al femeii că o va omorî atât pe ea, cât și pe copilași. După mai multe încercări eșuate, criminalul a pândit ora de plecare a bărbatului, reușind să o surprindă pe femeie singură acasă, împreună cu bebelușul său.

După un șir de amenințări, pe data de 11 decembrie, femeia a primit un apel de la fiica sa, care o anunța că tatăl său se îndreaptă către o femeie pentru a o ucide. Speriată, femeia a apelat la 112, încercând să-l împiedice pe bărbat să intre în locuința sa. Din păcate, acesta a reușit să sară gardul și să pătrundă în casă, având în mână un obiect tăios cu care a amenințat-o că o va omorî pe ea și pe copilaș.

„Vineri, 10 decembrie, fostul soț s-a întâlnit la magazin cu actualul meu concubin, cu care am un bebe mic de un an și 3 luni. Concubinul meu s-a dus la 7.00 dimineață la magazin, că pleca la muncă, și fostul soț s-a dus spre el cu un cuțit, amenințând că ne omoară, pe mine și pe copii.

În continuare, victima a povestit despre puterea pe care a descoperit că o are în lupta pe viață și pe moarte cu cel cu care la un moment dat și-a unit destinele. Din fericire, deznodământul este optimist pentru că a reușit să se salveze pe ea și pe copil din ghearele acestui monstru fugar.

„Eu n-am putut să fug, am încuiat poarta, copilul meu era dezbrăcat și, când să-i pun o cămășuță pe el, atunci a sărit gardul Neculai și a intrat în casă, dărâmând ușa, pe care am încercat să o țin închisă, dar nu am putut, este mai puternic ca mine!

Eu sunasem deja la 112, că l-am văzut când a sărit peste poartă. A rupt ușa, a intrat și mi-a dat o palmă, dar n-am căzut jos. A vrut să mă taie la burtă, zicând că mă omoară și pe mine și pe copil! Auzind asta, am reacționat neașteptat!”, a adăugat aceasta.