Femeia părăsită de soțul ei după ce a născut. Detaliul care l-a șocat imediat după ce și-a privit fiicele VIDEO

În acest articol vă vom prezenta povestea unei tinere din Nigeria, pe nume Risikat Azeez, care a fost abandonată de soț după ce i-a oferit acestuia doi copii. Experiența sa a făcut furori pe internet. Care a fost motivul pentru care bărbatul și-a părăsit familia, aflați în rândurile de mai jos.

Femeia părăsită de soț după ce a născut două fetițe cu ochi albaștri

Risikat Azeez, o tânără din statul nigerian Kwara a fost părăsită de soț după ce a născut două fetițe cu ochi albaștri, identici. Într-un interviu acordat The PUNCH, femeia de 30 de ani a mărturisit că bărbatul a început să se comporte ciudat după ce a făzut că fiicele sale au, ambele, ochii albaști ca mama lor, crezând, probabil, că cele mici au probleme cu vederea.

„S-a schimbat total și îmi cerea să tac de fiecare dată când încercam să port o conversație cu el“, a declarat Risikat.

Povestind despre calvarul de a fi înzestrat cu ochi albaștri în Nigeria, unde fenomenul este destul de rar, mama celor două fetițe a spus: „M-am născut cu acești ochi și am dat naștere a doi copii cu aceeași pereche de ochi. De când m-am născut nu am întâmpinat niciodată probleme din cauza ochilor mei. Nu am ajuns niciodată la spital din cauza vreunui disconfort. De aceea, îu mulțumesc lui Dumnezeu“.

Ea a adăugat următoarele: „Nimeni nu a avut ochi albaștri în familia mea, nici din partea mamei, nici din partea tatei. Sunt prima care are ochii de această culoare. Când am dat naștere celor două fetițe am realizat că ele au ochii ca ai mei șu nu regret acest lucru“.

„Când s-a născut sora mea, oamenii au crezut că are probleme cu ochii, dar, la examenul medical, opticienii au spus că nu există nicio problemă cu ochii ei. Sunt speciali“, a declarat sora tinerei mame, pe nume Balikis Azeez, potrivit face2faceafrica.com.

Au rămas singure și fără hrană

Totodată, Balikis povestește că sora ei a ajuns la spital pentru o examinare medicală și s-a întors de acolo cu o mulțime de cadouri deoarece doctorilor le-au plăcut ochii. Mai mult, aceștia nu au văzut nimic în neregulă cu ei.

În ceea ce-l privește pe soțul laș, care și-a părăsit familia, tănăra nigeriană a povestit că părinții lui AbdulWasiu Omo-Dada, l-ar fi întrebat pe acesta ce va face în cazul în care copii se vor naște cu ochii la fel. Acesta a plecat de acasă pentru o săptămână, fără să țină cont că soția și cele două fiice ale sale au rămas fără hrană și fără provizii.

Pentru că nu mai avea ce să le dea de mâncare copiilor, Risikat Azeez a fost nevoită să plece la părinții ei, care i-au cerut să părăsească locuința în care stătea cu soțul ei.