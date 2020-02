Femeia care s-a trezit din morți, după 10 ore de la declararea decesului. Ce s-a întâmplat cu ea

În Ucraina, într-un orășel, Strîjavka, localnicii au avut parte de un adevărat miracol în care a fost implicată o femeie în vârstă de de 83 de ani. Femeia, Ksenia Diduk, a fost protagonista unui eveniment mai puțin obișnuit și aproape inexplicabil, atât pentru medici, cât și pentru familia femeii.

Conform relatărilor,se pare că femeia,în vârstă de 83 de ani ar fi fost declarată decedată de medici, cât și de poliție, în urmă cu o săptămână. Minunea, însă, s-a produs la 10 ore de la declararea decesului, când, în timp ce familia ei începuse pregătirile pentru înmormântare, Ksenia Diduk a început să se miște spre disperarea bocitoarelor care nu înțelegeau ce se întâmplă.

Toată această aventură s-a întâmplat pe data de 17 februarie, când, la domiciul fostei asistente medicale, Ksenia Diduk, familia acesteia au chemat medicii de la ambulnață, deoarece femeia era în agonie și trăgea să moară. Medicii au relatatcă după ce au consultat-o de trei ori, aceștia au decis că nu trebuie transportată la spital. Când au venit a patra oară la solicitarea familiei, femeia nu mai respira și nu mai avea puls, astfel că, medicii și polițiștii au decis să-i facă și un EKG.

După acest moment a fost eliberat certificatul de deces la ora 10.00 iar amilia îndurerată a chemat bocitoarele, a dus certificatul de deces la primărie, a început să pregătească mormântul și a comandat coșciugul. Tatiana Potomcenko, fiica Kseniei Diduk, a povestit presei locale ce s-a întâmplat după ce femeia, decedată, a fost pusă în cosșciug.

”La ora 19.30, când i-am atins fruntea am fost speriată pentru că era mama era caldă. I-am verificat apoi brațele și picioarele. Și ele erau calde. Am sunat iar la salvare și am cerut să o ducem la spital. Atunci ne-am dat seama că trăiește, iar primele ei cuvinte, după ce și-a revenit au fost Am fost la porțile Raiului”, a povestit femeia pentru un post tv.