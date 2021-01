Femeia care l-a filmat pe bătrânul căzut la pământ în spitalul din Corabia rupe tăcerea. Reacția medicului când l-a văzut pe bolnav

Scene revoltătoare filmate în Spitalul Orășenesc din Corabia au îngrozit milioane de români, după ce imaginile video au fost publicate pe o rețea de socializare. Un bărbat în vârstă și bolnav a fost surprins cum zăcea pe holul spitalului, fără ca cineva să-l bage în seamă. Persoana care a surprins momentul a dezvăluit care au fost primele reacții ale cadrelor medicale la vederea pacientului.

Imaginile care au circulat în spațiul online confirm încă o data gradul de nepăsare al unor cadre medicale aflate în spitale pentru a ajuta oamenii bolnavi. Un bătrân a fost umilit săptămâna trecută de medic și asistente, fiind lăsat să sufere pe holul spitalului, fără a-i fi oferit niciun ajutor.

Bărbatul a afirmat că ar fi făcut un accident vascular și implora să fie jautat. Printre altele, pacientul a cerut și de mâncare, spunând că îi este foame.

Ajuns la fața locului, medicul de gardă a rămas nepăsător în fața suferinței vârstnicului, afirmând că acesta va fi preluat de infirmiere la momentul potrivit. Aceeași nepăsare a manifestat-o și una dintre asistente, rămânând ca doamna Mădălina Temelie, cea care a filmat momentul, să-i ofere un mic sprijin în încercarea de a-l ridica pe un scaun.

Nereușind din cauza fragilității sale, pacientul a reușit să se așeze singur pe un scaun. Tot ce mai cerea era puțină mâncare.

Mădălina Temelie a povestit pentru Digi24 ce s-a întâmplat în primele minute după ce a văzut bătrânul îngenuncheat la pământ. Potrivit declarațiilor făcute cu greutate, pacientul se afla în această stare de trei ore.

„Prima persoană care a ieșit să-l vadă a fost medicul la care eu apelasem. Singurul lucru pe care l-a făcut a fost să meargă și să-l observe pe bătrânul aflat în genunchi și să spună că la momentul potrivit vor veni infirmierele.

Doamna cu părul roz a venit de la gardă, tind să cred că e asistentă. Nimeni nu l-a ajutat, am încercat să-l ridic eu, dar starea lui de sănătate nu mi-a permis. Mi-a spus că are răni și că îl doare, deși am încercat să-l susțin cu propria greutate. Însă nici eu nu sunt foarte mare și nu am o condiție fizică foarte bună”, a povestit Mădălina Temelie.