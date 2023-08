„Femei, femei, femei”. Gigi Becali, dezvăluiri șocante despre situația de la FCSB – VIDEO

Gigi Becali s-a dezlănțuit după ce FCSB a fost eliminată din cupele europene. Patronul le-a făcut scandal antrenorilor și le-a reproșat că au greșit tactica și schimbărilor și a dezvăluit că jucătorii nu se concentrează la fotbal pentru că le stă gândul doar la distracție.

FCSB a ratat calificarea în play-off-ul Conference League, după „dubla” cu Nordsjaelland, iar patronul a pus „tunurile” pe antrenori și jucători. A ratat potul de 750.000 de euro, dar s-a spulberat și visul celor trei milioane de euro din grupele competiției și acum este foarte nervos. Omul de afaceri susține că la echipă sunt probleme mari de tot pentru că jucătorii se gândesc la doar la petreceri și vizite în cluburi. Iar viața de noapte îi lasă fără putere la antrenamente.

Situația la FCSB este foarte tensionată. Gigi Becali consideră că fotbaliștii nu se antrenează suficient și a cerut ca ședințele de pregătire să fie mai lungi cu o jumătate de oră, după modelul lui Gheorghe Hagi. Mihai Stoica i-a transmis că nu este de acord, iar Mihai Pintilii a amenințat cu demisia.

„Eu am cerut 30 de minute de antrenament în plus. MM Stoica a zis «Nu, domnule, că nu poate…». Și Pintilii a zis «Băi nea Gigi, eu plec atunci! Nu se poate. Atât e antrenamentul». De ce nu a zis «Da, nea Gigi, facem». De ce, mă? De ce să pleci?

Sunt acum metode antrenamente care s-au modernizat… Poate medicamentația, poate metodele de odihnă. Eu am făcut cameră hiperbară și am trimis doctorul la specializare. Am dat 300.000 de euro, dar nu a făcut nimeni… Dacă vedeai o echipă care să dribleze, era altceva. Dar eu nu am văzut la ei un jucător care să facă ceva. unul de talia lui Coman. Dar Coman trebuie să se antreneze”, a spus Gigi Becali.