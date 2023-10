Felicitări de Paște 2023. Cele mai frumoase SMS-uri și urări pentru prieteni, familie sau colegii de muncă

Anul acesta, Paștele se sărbătorește pe 16 aprilie. Ca-n fiecare an, în preajma sărbătorilor pascale, creștinii obișnuiesc să trimită felicitări reprezentative membrilor familiei, prietenilor, dar și cunoștințelor. Astfel, pentru cei care sunt în pană de idei, am făcut o selecție a celor mai frumoase felicitări de Paște 2023.

Cele mai frumoase felicitări de Paște pentru cei dragi

Mai sunt doar câteva zile până la una dintre cele mai îndrăgite sărbători din an, Paștele. În acest an, românii prăznuiesc Învierea Domnului pe 16 aprilie.

Această sărbătoare cu cruce roșie are o încărcătură emoțională mare și este un prilej bun pentru a petrece momente speciale alături de membrii familiei. Pentru cei care nu vor putea să fie alături fizic de cei dragi cu ocazia sărbătorilor pascale, le-am pregătit o serie de felicitări și urări deosebite de Paște, pe care le pot trimite virtual.

Fie ca sfânta sărbătoare a Învierii Domnului să vă aducă cele patru taine divine: încredere, lumină, iubire, speranţă. Un Paște Fericit!

O singură dată pe an e Paştele. O zi specială, îmbogăţită de aroma bucatelor tradiţionale şi parfumul florilor de primavară şi al tău! Paşte fericit!

Lumina şi căldura Paştelui să ne încălzească sufletele, să ne lumineze minţile, să ne deschidă inimile spre iubire, credinţa şi iertare. Să fim mai buni, să ne bucurăm din plin de frumuseţea tuturor lucrurilor care ne înconjoară şi să dăruim iubire celor dragi. Sărbători Fericite!

Pentru unii, Paştele e un moment de întregire a familiei, în care îşi doresc pace şi bucurie. Pentru alţii, e o zi în care se distrează ceva mai mult sau scapă de serviciu ori de şcoală. Pentru mine e pur şi simplu o zi minunată, pe care vreau să o împărtăşesc cu voi. Paşte fericit!

Fie ca lumina Învierii Mântuitorului să vă inunde casa şi să vă aducă numai armonie, fericire şi multă iubire. Paşte fericit!

Sfânta lumină de Paște să vă călăuzească pașii și să vă aducă bucuria în suflet. Zi liniștită alături de cei dragi!

Minunea Învierii lui Iisus să dăinuie în inimile voastre. În această zi Sfântă, să aveți parte de credință, speranță, bucurie, bunătate și căldură. Azi, in zi de sărbătoare sa coboare liniştea si pacea. Hrstos a Înviat!

De Paște, să aveți parte de multe zâmbete și o zi plină de bucurii alături de cei dragi. Lumina Sfintei Învieri sa pătrundă în sufletul și în inimile voastre. Să fiți binecuvântați! Hristos a Înviat!

Felicitări de Paște pentru familie

Bucuria vine din lucruri mărunte. Liniştea vine din suflet. Lumina vine din inima fiecăruia. Paşte Fericit! Minunea Învierii să îţi aducă în suflet împăcare, armonie, iertare şi iubire!

Priveşte cu seninătate înainte şi bucură-te de un nou început alături de tot ceea ce contează pentru tine!

Lumina şi căldura Paştelui să ne încălzească sufletele, să ne lumineze minţile, să ne deschidă inimile spre iubire, credinţă şi iertare. Să fim mai buni, să ne bucurăm din plin de frumuseţea tuturor lucrurilor care ne înconjoară şi să dăruim iubire celor dragi. Sărbători Fericite!

O duminică de Paște fericită și vouă, mamă și tată! Dragostea și sprijinul vostru sunt cele mai bune dintre toate darurile pe care le am de acest Paște.

Sfintele sărbători să vă aducă numai gânduri senine, lumină în suflet şi multe bucurii alături de cei dragi. Paşte fericit!

Învierea Domnului să îţi aducă în suflet bucurie şi iubire. Paşte Fericit alături de cei dragi! Sărbători cu lumină și pace în suflet! Paște fericit și binecuvântat alături de cei dragi! Hristos a Înviat!

Hristos a înviat! Sărbătoarea Învierii Domnului binecuvântată de lumina sfântă să aducă sentimente calde, bogăţie sufletească şi bunăstare într-un ou înroşit de iubire şi într-un cozonac delicios precum voia bună.

Felicitări deosebite pentru prieteni de Paște

Cei care se războiesc să aducă pace, cei care se urăsc să ştie să iubească, iar cei bogaţi să înveţe să dăruiască. Hristos a înviat!

Poate o să ţi se pară complet lipsit de originalitate, dar ştii că vorbele simple sunt şi cele mai frumoase. Aşa că Hristos a înviat!

Sfintele sărbători de Paşte să vă aducă linişte în suflet, multă bucurie, sănătate, fericire şi puterea de a dărui şi ajuta semenii. Hristos a Înviat!

E atâta lumină în jur, pentru fiecare dintre noi. Lasă lumina să intre în casa sufletului tău şi te vei simţi cu adevărat împlinit. Hristos a înviat!

Fie ca bucuria Învierii Domnului să vă aducă în suflet linişte, pace şi fericirea de a petrece aceste clipe magice alături de cei dragi. Hristos a înviat!

Fie că sfânta sărbătoare a Învierii Domnului să-ţi aducă cele patru taine divine: încredere, lumină, iubire, speranţă. Clipe de neuitat alături de cei dragi şi numai realizări! Paște fericit!

Redescoperă sentimentele sincere ce ţi se adăpostesc în suflet, fii mai bun cu cei ce au nevoie de dragoste şi sprijin şi la fel de iubitor şi plin de căldură cum numai tu ştii să fii! Paște fericit!

Pentru unii, Paştele e un moment de întregire a familiei, în care îşi doresc pace şi bucurie. Pentru alţii, e o zi în care se distrează ceva mai mult sau scapă de serviciu ori de şcoală. Pentru mine e pur şi simplu o zi minunată, pe care vreau să o împărtăşesc cu voi. Paște fericit!

Bucuria vine din lucruri mărunte. Liniştea vine din suflet. Lumina vine din inima fiecăruia. Paște Fericit!

Fie ca lumina Învierii Mântuitorului să vă inunde casa şi să vă aducă numai armonie, fericire şi multă iubire. Paște Fericit!

Citește și: Cum vopseşti natural ouăle de Paşte

Urări de Paște în stil religios