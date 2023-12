Fata Anamariei Prodan a făcut anunțul despre viitorul iubit. De ce este dezamăgită Sarah Dumitrescu

Sarah Dumitrescu își caută iubit! Fiica Prodancăi a anunțat că vrea un băiat lângă ea, dar are pretenții mari! Sportiva a explicat de ce este singură, dar și ce vrea de la viitorul partener de viață. Află cum arată băiatul perfect pentru ea și ce ar trebui să aibă acesta ca să o facă fericită pe frumoasa tânără.

Ce vrea Sarah Dumitrescu de la un bărbat

Sarah Dumitrescu, fiica Anamariei Prodan, este singură în acest moment, însă e pregătită să înceapă o nouă poveste de iubire. Sportiva spune că nu simte nevoia de o prezență masculină în viața ei dar, dacă se va ivi cineva potrivit, ce corespunde pretențiilor sale, nu va refuza și va da curs unei relații de iubire.

Fiica Prodancăi vrea să aibă lângă ea un bărbat în adevăratul sens al cuvântului, care să o respecte și să o susțină în tot ceea ce face. De altfel, vrea un om care să își asume că ea va sta mult timp plecată și să înțeleagă că meseria ei asta presupune: să călătorească și să muncească foarte mult. Vrea un bărbat serios, pentru că a dat numai de copii.

”Deocamdată sunt singură, mă simt foarte bine, mă distrez, sunt foarte fericită, nu simt nevoia să am pe cineva acum. Trebuie să fie bărbat, un bărbat adevărat, că găsesc numai copii pe aici. Trebuie să mă respecte, să-l respect, să îmi respecte planurile pe care le am pentru viață, să fie alături de mine pe plan sportiv, să știe că eu voi pleca la un moment dat și dacă poate să stea cu mine și să fie alături de mine, atunci e bine”, a spus Sarah Dumitrescu pentru Spynews.ro, în exclusivitate.

Din punct de vedere fizic, o interesează ca acesta să aibă o înălțime mare, având în vedere că și ea este foarte înaltă.

Ce sacrificii a făcut Sarah de dragul sportului

Sarah Dumitrescu este sportivă de performanță, călcând pe urmele tatălui ei. Pentru cariera ei, Sarah Dumitrescu a renunțat la multe plăceri și a făcut sacrificii mari. Nu regretă nimic, pentru că baschetul este viața ei și ar face orice ca să știe că va ajunge la nivelul la care visează.

A renunțat la petreceri, la viața de noapte și și-a dedicat toată adolescența pasiunii sale, dar face sport de performanță și speră să devină cunoscută. Nu consumă alcool, nu fumează și încearcă să aibă un stil de viață cât mai sănătos, știind că doar așa va descoperi succesul și va avea rezultate notabile.

„Este viața pe care am ales-o conștientă fiind că trebuie să renunț la «tot ce e pământesc frumos». Pentru mine, baschetul e viața mea. De la 10 ani joc baschet. Și atât. Antrenament și scoală. Și nu mă deranjează. Eu trebuie să fiu cunoscută ca Sarah Dumitrescu Prodan, nu ca fata Anamariei Prodan. Da. Sunt fata Anamariei, dar am un nume puternic.

Am renunțat la tot. La vacanțe. La petreceri. La dulciuri. Cam la tot. (…) Am câteva zile de vacanță pe an și le trăiesc la maxim. Fără alcool (nu beau decât apă), fără nenorociri. Viața e frumoasă trăită frumos! Mereu în picioare. Niciodată în genunchi! Să știți că mama mea exact asta ne-a inoculat de mici. Demnitatea este cel mai frumos lucru pe care un om poate să-l dețină”, a declarat tânăra baschetbalistă într-un interviu pentru Click.