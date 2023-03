Fanii de la CSA Steaua și FCSB, război total după decizia ÎCCJ. „Așa se întâmplă când suporterii nu iau atitudine”

Decizia de la Înalta Curte de Casație și Justiție, în procesul în care se judecă procesul dintre CSA Steaua și FCSB privind palmaresul a înfierbântat, din nou, atmosfera în fotbalul românesc. Fanii celor două echipe au reacționat rapid și au amenințat cu proteste.

28.03.2023 ar fi trebuit să fie ziua în care să aflăm verdictul la procesul în care CSA Steaua și FCSB se luptă pentru palmares. Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a trimis însă dosarul la Curtea de Apel București pentru rejudecare. Gigi Becali a văzut în această decizia o victorie. La fel și avocații angajați să apere interesele clubului pe care îl finanțează. Și fanii FCSB sunt convinși că această rejudecare înseamnă că gruparea pe care o susțin are dreptate.

„Când am spus că dacă «țipi» mai tare, de obicei nu ai dreptatea de partea ta, am avut în vedere argumente raționale, sociale și, chiar, juridice. Curtea de Apel București nu a dat o soluție dreaptă din perspectiva palmaresului. Asta ne spune cel mai important for jurisdicțional din țară!

Procesul privitor la palmares se rejudecă din apel, acolo unde tradițiile glorioase ale celei mai iubite și prestigioase echipe din România au fost într-o primă fază ciopârțite. Va fi altceva acum! Vă promitem! Și noi ne ținem de promisiuni.

Lucrurile nu sunt deocamdată «negru pe alb». Dar într-o bună zi vor fi. Până atunci, vă rugăm să nu mai plecați urechea la zvonuri răspândite din disperare sau ură. Palmaresul este al echipei care a activat neîntrerupt pe cele mai înalte scene de performanță fotbalistică în România din 1947 până în prezent.

De ce?! Pentru că CSA nu a făcut recurs. Casarea hotărârii din Apel este urmarea recursurilor noastre admise. Prin urmare, raționamentul prin care s-a acordat ceva este unul eronat. Acțiunea trebuia respinsă!

Nu e rost de alte polemici atâta vreme cât Înalta Curte statuează casarea, adică desființarea unei decizii ca urmare a promovării căii de atac de către părțile dezavantajate”, a fost comunicatul emis de Asociația „Salvați Steaua”.