Doliu imens în familia Sterp, după ce Ion Smecherul, ciobanul celebru pe care frații Sterp l-au ajutat să-și ridice o casă, a murit. Vestea tristă a îndurerat milioanele de fani pe care bărbatul le cucerise, iar motivul morții sale a șocat cu atât mai mult, având în vedere vârsta pe care o avea. Bărbatul cunoscuse celebritatea cu ajutorul familiei Sterp, acesta apărând des în clipurile fraților Iancu și Culiță pe care le publicau pe rețelele sociale.

Ion Smecherul era un bărbat simplu, modest, dar cu un simț al umorului care întrecea orice așteptare. Tânărul spunea lucrurilor pe nume, fiind o persoană sinceră și cinstită. Deși nu avea o condiție financiară bună, Ion era tot timpul vessel și binedispunea orice persoană care îl urmărea.

Acesta a fost mediatizat puternic pe diferite rețele sociale, apărând des în filmulețelui lui Culiță și Iancu Sterp. Vestea morții sale a fost anunțată de Iancu Sterp, care a scris un mesaj tulburător alături de o fotografie în care apăreau lângă casa ce se construia special pentru Ion, cu ajutorul familiei Sterp și al oamenilor cu suflet mare.

La scurt timp după postarea fratelui său, Culiță Sterp a transmis și el un mesaj în care își anunța fanii de pierderea prietenului său, rugându-i să fie cumpătați cu băutura, acesta fiind și motivul care i-a adus moartea lui Ion Smecherul.

„Băutura nu e bună fraților, noi tot timpul i-am spus să o lase mai moale și am vrut sa îl aducem pe drumul cel bun, dar e foarte greu cand ești dependent. El de o lună de zile era in concediu si a cam băut in fiecare zi, astăzi a intrat in coma alcoolică și din păcate nu s-a mai trezit, i-a cedat organismul! 😢”, a mărturisit Culiță Sterp, pe o rețea socială.