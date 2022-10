Familia lui Șerban Copoț trece prin clipe grele. Medicii au dat un diagnostic crunt: “Ne-a șocat pe toți”

Clipe dificile pentru Șerban Copoț. Fostul solist de la Animal X a primit o veste cruntă. Artistul a aflat că mama lui suferă de o boală incurabilă. Vedeta de la Antena 1 face un apel către prietenii săi virtuali, mărturisindu-le admiratorilor săi motivul pentru care părintele său nu a vrut să le spună mai devreme.

Șerban Copoț trece prin cea mai cumplită perioadă a vieții sale. Mama lui a fost diagnosticată cu o boală incurabilă, motiv pentru care artistul este extrem de descurajat.

Prezentatorul de la Antena 1 le-a transmis un mesaj emoționant fanilor săi din mediul online, sfătuindu-i să aibă grijă de familiile lor și să meargă adesea la controale de rutină, pentru a depista, din timp, eventuale probleme.

„Dragilor, de ceva vreme am trait o situație pe care sunt convins că o parte din cei care mă urmariti ați trait-o şi voi. Am aflat că mama are cancer, o boală pe care o ținea ascunsă de o perioadă destul de lungă de timp.

Probabil că frații mei nu vor fi de acord cu faptul că am ales să împărtăşesc asta cu voi, însă o fac pentru a vă încuraja să aveți grijă la cei din cercul apropiat. Exista mai multe explicații pe care le-am căutat pentru motivul pentru care a dorit să ascundă acest lucru.

Nu a vrut să ne împovăreze pe noi cu veştile proaste sau groaza de doctori şi spitale în România… nu ştiu, poate amândouă la un loc, însă nu am dorit „să o cert” pentru că nu mai avea sens.