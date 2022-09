Fall In Love Festival 2022, trei zile de distracție la Mogoșoaia. Programul pe zile și prețul biletelor

Fall In Love Festival 2022. În câteva zile va începe festivalul mult așteptat de către tineri, și nu numai. Fall In Love Festival se află la a doua ediție și va avea loc în perioada 2-4 septembrie, pe domeniul Palatului Mogoșoaia. Iată tot ce trebuie să știi despre el.

Ce artiști vor fi prezenți la Fall In Love Festival 2022

Doar o singură zi ne mai desparte de marele festival la care vor participa artiști renumiți din toată lumea. Publicul este invitat să petreacă clipe de neuitat în natură, în compania celor mai în vogă artiști.

Jessie Ware va fi una dintre artistele care vor urca pe scenă. Este una dintre cele mai iubite cântărețe din Marea Britanie, albumul ei de debut, Devotion (2012) s-a clasat pe locul 5 în topul UK Albums. Cel mai mare succes l-a înregistrat cu albumul de studio What’s Your Pleasure, care a ocupat locul 3 în topul celor mai bune albume din UK.

Paolo Nutini va urca pe scena Fall In Love Festival și va încânta ascultătorii cu piesele sale pe ritmuri de funk, reggae și soul. Zilele acestea va lansa cel de-al patrulea material de studio, intitulat Last Night in the Bittersweet.

Suede, tot din Marea Britanie, este una dintre cele mai apreciat și iubite trupe de rock alternativ din Marea Britanie, avându-l ca și vocalist pe renumitul Brett Anderson. Tot în septembrie, trupa va lansa mult așteptatul album Autofiction.

Mura Masa va concerta pentru prima dată pe scena unui festival din București. Tânărul muzician și producător din Guernsey are doar 26 de ani și are deja în palmares două nominalizări la Grammy.

Years & Years aduce pe scenă distracție și voie bune cu diferite stiluri muzicale, precum R&B, electro-pop, elemente house și tribale. Albumul Communion a fost unul dintre cele mai bine vândute albume ale anului 2015, clasându-se pe în vârful topului UK Albums.

Arrested Development din SUA este o altă trupă renumită care va urca pe scena Fall In Love Festival 2022. Albumul lor numit „3 Years, 5 Months and 2 Days in the Life of…” le-a adus două premii Grammy și două premii MTV.

Programul celor 3 zile în care se va desfășura Fall In Love Festival 2022

Organizatorii au pus la dispoziția artiștilor 3 scene. Una dintre ele este dedicată artiștilor români, una muzicii electro, iar una pentru muzică indie, hip hop și funk.

Vineri, 2 septembrie, vor urca pe scene următorii artiști:

Scena Love:

J The Funky Bear

Arrested Development

Subcarpați

Mura Masa

Scena Radio Guerrilla:

Jurjak

ROA

Moonlight Breakfast

Scena them:

Vizan

Dan Andrei

Prâslesh

SIT

Sâmbătă, 3 septembrie, la Fall In Love Festival vor veni:

Scena Love:

Paul Soll

DJ Hefe

Lemaitre

Jessie Ware

Suede

Scena Radio Guerrilla:

E.M.I.L.

Coma

Vița de Vie

Scena them:

Miss I

Kozo

Cezar

Rhadoo

Duminică, 4 septembrie, vor urca pe scena Fall In Love Festival următorii artiști:

Scena Love:

DJ Jiji

Macanache

Years & Years

Paolo Nutini

Scena Radio Guerrilla:

Tourette Roulette

CTC

Vama

Scena them:

Vizan

Cap

Priku

Charlie & Sublee

Abonamente Fall In Love 2022

Abonamentele sunt disponibile până pe data de 24 august, la prețul de 235 de lei + taxe. După această dată, ele pot fi achiziționate la prețul de 315 lei + taxe. Le puteți cumpăra de pe www.bilete.ro și din rețeaua Bilete.ro.

De asemenea, biletele vor fi disponibile doar la intrarea în festival, iar prețurile vor fi diferite în funcție de zi, după cum urmează: Vineri – 120 de lei, Sâmbătă – 150 de lei și Duminică – 200 de lei. Copiii care au sub 12 ani beneficiază de intrarea gratuită.

Cum puteți ajunge la Fall In Love 2022

Cei care doresc să ajungă la Fall In Love Festival 2022, în perioada 2-4 septembrie, vor avea la dispoziție transport dedicat tur-retur, de la stațiile de metrou Intermodal Străulești – Mogoșoaia.

De asemenea, puteți ajunge și cu autobuzul 436 din stația Intermodal Străulești până la Parcul Mogoșoaia. Organizatorii festivalului sfătuiesc participanții să lase mașini acasă și să aleagă variata serviciilor taxi sau ridesharing, deoarece nu există parcare dedicată.