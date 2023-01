Expulzat anul trecut pentru că nu s-a vaccinat, Novak Djokovic poate juca la Australian Open 2023 și dacă este infectat cu COVID-19. Explicația directorului turneului

Novak Djokovic nu mai are nicio problemă la Australian Open. Poate să joace chiar dacă este infectat cu COVID-19. Situația considerată de unii jurnaliști bizară și chiar ridicolă. Anul trecut, sportivul sârb nu a fost lăsat să participe la competiție și a fost expulzat din țară, după două săptămâni de carantină, pentru că nu a reușit să dovedească faptul că s-a vaccinat sau că a trecut prin boală.

Povestea a părut la început o glumă. Doar că acum lucrurile sunt clare. Directorul turneului Australian Open a anunțat că la această competiție pot participa chiar și jucătorii care au COVID-19. Le recomandă să nu o facă, dar dacă ei își doresc au drum liber. Situația este una bizară. Anul trecut, tot în luna ianuarie, a fost un scandal monstru cu Novak Djokovic tocmai pe această temă.

Sportivul sârb a spus că este un adversar al vaccinului anti-covid, iar când a ajuns în Australia nu a reușit să arate că a trecut prin boală sau că a primit serul care se promova pe scară largă. Oficialitățile nu l-au lăsat să participe la competiție, iar după săptămâni de carantină l-au și trimis acasă, bazându-se pe o decizie a unui tribunal care a hotărât ca sportivul să fie expulzat.

Anul acesta lucrurile s-au schimbat radical. Jucătorii nu sunt obligați să facă teste COVID, nu trebuie să fie vaccinați și pot juca și dacă sunt infectați. În 2022, sportivii erau obligați să facă teste în fiecare zi și trebuiau să stea izolați.

