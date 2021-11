Răzvan Chercheș, expert în sănătate publică, face o solicitare către autorități cu privire la introducerea unor restricții mai dure, similare cu cele ale Austriei. Acesta a explicat că aeastă nevoie urgentă de măsuri anti-Covid-19 se datorează ratei mici de vaccinare.

Răzvan Chercheș a explicat ce decizie a luat Austria pentru locuitori, după ce rata de vaccinare a ajuns la 65%, insuficientă pentru a combate efectele nefaste ale pandemiei. Potrivit acestuia, persoanele nevaccinate vor intra în carantină pentru 10 zile, iar amenda pentru nerespectarea carantinei este de 150 de euro.

În cadrul aceleiași postări, Răzvan Chercheș susține că, În România, rata de vaccinare este mai mică de 65%, cât este în Austria, motiv pentru care este nevoie urgentă de noi măsuri mai dure și pentru România.

În urmă cu două zile, acesta a explicat concluziile unui studiu referitor la vaccinarea antigripală și cea anti-Covid-19 în același timp. Potrivit cercetării, nu a existat nicio problemă după vaccinarea cu AstraZeneca și Pfizer.

“Concluzia studiului pe scurt: este ok să te vaccinezi în același timp cu vaccinul antigripal și anti-COVID19 (cu Astra-Zeneca sau Pfizer). Studiul nu a analizat vaccinurile Johnson&Johnson și Moderna, dar cel mai probabil că și acestea sunt ok la vaccinare în același timp cu vaccinul anti-gripal (Moderna are mecanism de acțiune similar cu Pfizer, J&J are mecanism similar cu AZ)”, a scris expertul pe contul său de Facebook.