EXCLUSIV Telenovelă în showbiz! Sora Cristinei Ich i-a suflat iubitul unei vedete Antena Stars. Cine este tânărul de bani gata

O mare telenovelă se pregătește în showbizul autohton. Sora Cristinei Ich, frumoasa Gabriela Giulie, i-a furat iubitul unei vedete Antena Stars. Se pare că tânărul este unul de bani gata și face furori printre reprezentantele sexului frumos. Nimeni altul decât Costi Alecu, iubitul Andrei Trandaș.

Sora Cristinei Ich i-a suflat iubitul unei vedete Antena Stars

Gabriela Giulie, sora Cristinei Ich, i l-a ”suflat” Andrei Trandaș, prezentatoarea Antena Stars, pe nimeni altul decât Costi Alecu, un cunoscut băiat de oraș și patron de cluburi. Dacă de Crăciun acesta avea poze cu Andra Trandaș pe conturile de socializare, unde o prezenta ca fiind ”dragostea vieții lui”, de data aceasta băiatul de bani gata are poze cu nimeni alta decât sora Cristinei Ich pe care o numește tot ”dragostea vieții” lui. Costi Alecu s-a amorezat de Andra Trandas la finalul anului 2017.

A fost o iubire pătimașă, iar fericirea relației lor invada conturile de socializare. În urmă cu aproximativ doi ani, aceștia au fost surprinși într-o vacanță exotică în Thailanda. Acum, se pare că Andra Trandaș a fost părăsită pentru o altă frumusețe din showbizul autohton, iar din imagini pare că cei doi sunt extre, de fericiți.

Cine este sora Cristinei Ich

Dacă Cristina Ich nu mai are nevoie de nicio prezentare, fiind cunoscută de o țară întreagă, îndeosebi de către internauți, puțini sunt însă cei care știu că aceastaa mai are o soră. Sau, cel puțin, asta spune în mediul online. În cele mai multe imagini de pe Instagram, aceasta apare singură, însă acum există și imagini în care apar cele două. Din câte se poate vedea, Gabriela Giulie este la fel de frumoasă ca și Cristina Ich, astfel că are deja foarte mulți admiratori.

Cristina Ich, iubita lui Alex Pițurcă , a devenit mamă de băiat, pe data de 25 octombrie 2019, la un spital din Capitală. Aceasta este o femeie împlinită, deoarece, așa cum a afirmat ea, băiatul i-a moștenit trăsăturile fizice ale frumoasei brunete. „Nu m-am putut abține. Măcar să se vadă, seamănă cu mine!”, a scris Cristina Ich pe conturile de socializare.