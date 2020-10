EXCLUSIV Singurul politician în fața căruia Dana Budeanu tremură ca frunza: ”S-au întâlnit la botezul Elenei Udrea și a făcut-o din cuvinte”

A “tocat” întreaga clasă politică, însă niciodată, dar niciodată, nu a avut curajul să se ia de Traian Băsescu. Impact.ro a aflat care este motivul și cum a decurs singura întâlnire dintre cei doi.

Una dintre cele mai efervescente și controversate persoane din peisajul public autohton este, fără doar și poate, Dana Budeanu. Designerul a căpătat multă notorietate, în special în mediul online, acolo unde are două rubrici săptămânale, “Stilul ești tu” și “Mafioții și Amețitele”. Urmărită pe conturile de socializare de peste 2 milioane de persoane, creatoarea de modă a stârnit, deopotrivă, un val de simpatie, dar și de profundă antipatie, după ce s-a declarat o susținătoare aprigă a PSD-ului și a anunțat că o sprijină pe Gabriela Firea pentru a câștiga un nou mandat de Primar al Bucureștiului.

Astfel, în ultimele șase luni, ea a luat la bani mărunți întregul Guvern Orban, dar și pe Nicușor Dan, pe care l-a desființat ori de câte ori a avut ocazia. Mai mult, Dana Budeanu este cea care a “aruncat” în spațiul public înregistrarea dintre Nicușor Dan și un reprezentant al primăriei Sectorului 4, în care candidatul la primărie, un potent om de afaceri, ar fi încercat să împiedice o demolare. Actualul primar al Capitalei a fost acuzat de trafic de influență și șantaj, după ce ar fi încercat să intervină pentru afacerist, considerat interlop din cauza implicării sale în activități ilegale.

Dana Budeanu a “desființat”, pe rând, o mulțime de personaje politice, de la Raed Arafat, Florin Cîțu, și până la Ludovic Orban. Nu a îndrăznit, însă, să se ia de Traian Băsescu deși, conform informațiilor noastre, anumiți membri PSD i-ar fi cerut acest lucru. Motivul? I-ar fi realmente teamă de fostul președinte al României, după un episod petrecut anul trecut, la botezul fiicei Elenei Udrea, a cărei nașă este chiar designerul:

Cu toate acestea, fostul președinte nu s-a putut abține să nu își manifeste, public, disprețul față de Dana Budeanu, având o reacție vehementă imediat după ce aceasta a participat la emisiunea lui Mihai Gâdea, de la Antena 3.

“O ridicolă. Ea e o femeie fără cultură. I se pare că-i deșteapta pământului, dar e de un ridicol absolut. Nu spun că Nicușor Dan nu a intervenit pentru acel cetățean care a încălcat legea. Dar ea trebuie să se limiteze la această informație. Am văzut-o aseară, pur și simplu fără vocabular. Se vede că este o femeie care nu citește. Nu are cuvintele la ea. Se pare că gândește adânc, dar nu prea are cu ce”, a declarat politicianul.