EXCLUSIV Mega-vedetă din România, îngropată în datorii de pandemie. Câte sute mii de euro datorează pentru afacerea cu apă minerală

Mare vedetă din România, îngropată în datorii de pandemie. Afacerea Niculinei Stoican nu are succesul la care se aștepta, însă artista face eforturi considerabile pentru a o ține pe linia de plutire. Mai ales că pandemia pune bețe în roate multor afaceri din România.

În urmă cu mai bine de un deceniu, Niculina Stoican s-a gândit că a venit momentul să investească toată agoniseala ei într-o afacere care să asigure viitorul ei și al familiei sale. Astfel, s-a decis să pună bazele unei fabrici de apă minerală și alte ape îmbuteliate în satul în care a copilărit – Prejna din Mehedinți. În 2012 a reușit să obțină aproximativ 75.000 de euro pe fonduri europene, nerambursabile, prin programul “Sprijin pentru crearea și dezvoltarea micro-întreprinderilor”, cu care a reușit să cumpere echipamente speciale de ultimă generație. Afacerea nu a mers, însă, conform așteptărilor sale, reușind să adune datorii substanțiale de-a lungul anilor. Astfel, conform bilanțului depus în 2020, firma în care este asociată împreună cu soțul ei a avut încasări de 411.162 lei, un profit de 5.023 lei și datorii record: 1.873.464 lei, adică aproximativ 400.000 de euro.

De altfel, conform datelor oficiale, firma interpretei de muzică populară a mers pe minus încă de la deschidere. Astfel, în perioada 2010-2017, compania a avut încasări de 1.295.476 (300.000 euro) și datorii aproape triple: 800.000 euro. Dacă în 2019 lucrurile păreau să se redrese iar artista plătise deja o parte din restanțe, pandemia de coronavirus i-au dat cu totul planurile peste cap și a adus-o în pragul falimentului. Din păcate, doar o minune mai poate face ca Niculina Stoican să nu fie nevoită să închidă ușile fabricii sale.

În 2014, Vasile Stănescu a fost condamnat la șase ani de închisoare cu executare de către Judecătoria Drobeta Turnu Severin, împreună cu alte 11 persoane, pentru obținerea ilegală de rambursări de TVA, în valoare de 13,6 milioane lei. Omul de afaceri a fost eliberat în 2016, iar de atunci a preferat să se retragă din lumea afacerilor și din viața publică. Acum duce o viață liniștită, alături de familie:

“Soțul meu a stat acolo aproape 3 ani și, când s-a întors, viața noastră a luat-o de la capăt. Cred că am făcut față cu demnitate la toată situația asta. Viața noastră a fost întreruptă de nedreptăți. Eu și soțul meu am învățat să retrăim această viață care ne-a fost întreruptă. Eu am trecut prin momente foarte grele, am făcut depresie, atacuri de panică. Am avut multe griji, dar am încercat să nu-i împovărez pe ceilalți cu ele”, mărturisit Niculina Stoican anul trecut.