EXCLUSIV! În vară toți râdeau că-i dolofană, acum încape iar în blugii din liceu! Secretul vedetei care a scăpat de kilogramele în plus

Pentru soții Deea și Dinu Maxer pandemia nu a fost deloc ușoară. Cei doi au nevoiți să amâne botezul fiicei lor Maysa luni bune, până când au putut în sfârșit să dea o petrecere pe fondul relaxării măsurilor de către autorități. Din păcate rude foarte apropiate nu au putut veni la botez. Tatăl lui Dinu a lipsit și el. Ion Maxer a fost diagnosticat cu cancer de prostată în urmă cu 13 ani, boala recidivând pe pandemie.

Dinu, cum v-a afectat viața pandemia? V-a dat peste cap toate planurile. Ați fost nevoiți să amânați și botezul Maysei, l-ați făcut foarte târziu…

Așa este, atât viața de familie, cât și cea profesională ne-a fost afectată de pandemie. A trebuit să ne adaptăm, nu am avut ce face. Botezul l-am amânat până în septembrie, când cu mult noroc legile ne-au permis să sărbătorim cu 90 de invitați. Culmea e că nu am avut întreaga familie lângă noi. Tatăl meu a lipsit, are cancer și am vrut să-i protejăm sănătatea, mătușile mele nu putut să vină nici ele. Legat de turta Maysei pregătisem o super petrecere în aer liber care evident a fost anulată. Am adus atunci meniurile de la restaurant acasă și am dat o super petrecere la nași, în grădină. Profesional vorbind, în afara contractului pe care-l avem de un an pe litoral, totul s-a amânat, nunți, zile de orașe. M-am reorientat către compoziție, fac piese pentru copii și adulți.

Cum vă protejați de virus? Sunteți de acord cu purtarea măștilor?

Evident că suntem foarte atenți din toate punctele de vedere. Purtăm măști și credem în ele. Ne protejăm mai ales când ne vizităm părinții. Pentru imunitate luăm vitaminele C și D.

Artiștii au fost în criză financiară pe pandemie, cum a fost pentru voi?

Sunt cunoscut ca fiind un om calculat. Ca părinte am făcut în așa fel să nu cheltuiesc toți banii. Eu niciodată nu am câștigat sume mari, așa că nu a trebuit să mă adaptez la un venit mult prea mic pe pandemie.

Cum e viața cu doi copii? Cum vă împărțiți sarcinile?

Suntem doi părinți fericiți. Avem doi copii care ne ocupă tot timpul, deoarece am decis să nu ne angajăm bonă. Fetița doarme momentan cu noi, Andreas face școala on line. Ne ocupăm pe rând de temele lui Andreas, eu, la matematică, Deea, la română. Când suntem plecați amândoi apelăm la buni, mama Deei, care vine și ne ajută.

Deea, cum ți-ai revenit după nașterea cu probleme? Au fost cîrcotași pe rețelele de socializare care ți-au reproșat că nu mai ai silueta de altădată.

Am reușit să-mi revin pe final de septembrie la silueta de dinainte de sarcină. Am fost invitați să cântăm la o nuntă de români la Paris și am reușit să încap în costumul meu de belly dance.

Deea Maxer: „Am vrut să fac liposucție după naștere”

După nașterea fiicei sale Maysa, Deea Maxer a rămas cu un surplus de kilograme pe care cu greu a reușit să le dea jos. Astă vară, la mare, soția lui Dinu Maxer a avut curajul să se afișeze cu burtica la vedere într-un costum de baie din două piese, ceea ce i-a atras imediat comentarii răutacioase din partea fanelor. „Înțeleg că ai născut, dar cum să pozezi așa, nu vezi că ești grasă?”, au apostrofat-o unele. Atunci, soția lui Dinu Maxer s-a gândit să apeleze la liposucție pentru a scăpa cât mai repede de țesutul adipos de pe abdomen: ”Toamna asta eram pregătită să-mi fac liposucție abdominală, ca să scap de stratul de grăsime, prin intervenție chirurgicală. Dar se pare că am găsit o metodă de slăbire la rece, fără intervenție chirurgicală. Este o intervenție controlată, care elimină grăsimea prin urină în termen de 30 de zile după procedură. Aveam nevoie de un restart. Organismul meu și-a revenit mai lent după cea de-a doua sarcină”, a declarat Deea, care a reușit astfel să scape de kilograme fără intervenție chirurgicală. În două luni a dat jos 5 kilograme, iar în septembrie a revenit la silueta de dinainte de naștere.